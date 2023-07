Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sul matrimonio e i figli: "Non è così facile"

Gossip TV

La coppia, nata durante la seconda edizione del Gf Vip, si è raccontata al magazine Chi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati al magazine Chi. La coppia, nata nel corso della seconda edizione del Gf Vip, ha annunciato le nozze per il prossimo autunno e in vista dei mancanti preparativi hanno iniziato a circolare i rumors che vedevano la sorella di Belen e l'ex ciclista trentino nuovamente in crisi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano"

Nonostante alcuni inevitabili alti e bassi nel corso della loro lunga relazione, invece, Cecilia e Ignazio sono sempre e ancora molto uniti e innamorati e desiderosi anche di allargare la famiglia.

Il matrimonio, tuttavia, è stato rimandato e lo hanno confermato i diretti interessati:

Sì, aspettiamo sua zia- ha dichiarato Ignazio - che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina. Sarà l’anno prossimo, in primavera. E, come ho detto, ci vivremo per tutta la vita".

Sulla proposta di matrimonio da parte di Moser, Cecilia ha dichiarato:

"Non me la aspettavo, infatti non ci ho capito niente. Pensavo che lo avrebbe fatto più avanti. In realtà aspettavo dal primo giorno che ci siamo messi insieme un anello, giusto per dire che voleva stare con me e solo con me. Con il passare del tempo ho temuto che, un giorno, mi avrebbe fatto la proposta davanti a tutti. Ogni volta che, a un matrimonio, Ignazio prendeva il microfono, tremavo. Invece lo ha fatto in un posto bellissimo, davanti ai nostri due cani, solo noi quattro."

Cecilia ha poi svelato il loro segreto per mantenere viva la passione:

“Coltivarla tutti i giorni. Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo“.

E Ignazio ha aggiunto:

"Bisogna trovare la persona che ti fa vivere questa passione, l’attrazione fra due esseri umani è l’istinto più antico del mondo, è la cosa più facile e più difficile al tempo stesso."

Le liti sono frequenti ed entrambi sono convinti che il motivo sia una certa tendenza all'istintività

"Litighiamo sempre, siamo focosi, litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace."

"Siamo una coppia che litiga un sacco - ha affermato Ignazio - e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi… atti di pace."

Parlando di figli, è un desiderio che, almeno per il momento, non si è ancora realizzato:

"Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora successo.