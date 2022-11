Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la proposta di matrimonio e la reazione di Belen

Gossip TV

Dopo anni di fidanzamento e convivenza, Ignazio Moser ha chiesto a Cecilia Rodriguez di sposarlo, con la benedizione di Belen Rodriguez. Ecco la romantica proposta.

Convoleranno presto a nozze Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, conosciutasi nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di fare il grande passo e lo sportivo ha sorpreso la sua dolce metà con una romantica proposta di matrimonio. Ecco il video e la reazione di Belen su Instagram.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, ed è stato amore al primo sguardo tanto da spingere la showgirl argentina a lasciare il suo fidanzato Francesco Monte per approfondire la conoscenza. La decisione si è rivelata essere quella giusta dato che, dopo la convivenza a Cinecittà, Cecilia e Ignazio non si sono più lasciati diventando una delle coppie più amate di Instagram. Dopo una lunga relazione, fatta di alti e bassi sempre superati con maestria e amore, Ignazio ha deciso di sorprendere Cecilia con una romantica proposta di nozze.

Leggi anche Wanda Nara, le dichiarazioni del suo avvocato sulla separazione

“E… Ha detto di sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”, ha scritto Moser sulla sua pagina ufficiale dove ha condiviso il video che mostra alcuni scorci della proposta e l’anello di fidanzamento alla mano di Cecilia. La coppia è stata sommersa da tantissimi commenti positivi, da complimenti e congratulazioni, da parte di tutti quei fan che da anni sostengono il loro amore, e vorrebbero vederli costruire una famiglia. Immancabile anche il commento di Belen Rodriguez, la sorella maggiore di Cecilia, che nelle sue Ig Stories ha scritto:

“Auguri ragazzi, sono tanto felice per voi… Evitate di farlo a luglio che si crepa! Io voglio essere la testimone e lanciare i petali”.

Belen si è mostrata molto felice per i due promessi sposi, proponendosi come testimone di nozze. Prospettiva, per altro, molto probabile dato che Belen e Cecilia hanno un bellissimo rapporto tra sorelle. Ora mancano tutti i dettagli sulle nozze, che con tutta probabilità verranno svelati nei prossimi mesi.