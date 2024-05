Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la Location del matrimonio è una villa Patrimonio dell’Unesco!

Gossip TV

Emergono nuovi dettagli sulle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, la location è una villa meravigliosa protetta dall’Unesco.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per convolare a nozze e sono emozionati. La cerimonia sarà festosa, con tanti invitati, in una location splendida in Toscana che ha rubato il cuore dei due innamorati. Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterebbe di una villa del tardo Cinquecento che fa parte anche del Patrimonio dell’Unesco. Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano

Dopo un lungo fidanzamento, nato in modo del tutto casuale grazie ad un colpo di fulmine nella casa del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser ha deciso di fare una romantica proposta di matrimonio alla compagna Cecilia Rodriguez. La coppia, più unita che mai, ha deciso di organizzare delle nozze all’insegna della gioia e allegria, con tanti invitati provenienti anche dall’Argentina, patria della bella influencer. Proprio per assicurarsi la presenza di tutti i parenti, infatti, Ignazio e Cecilia hanno rimandato di qualche mese le nozze finendo con il fissarle al 30 giugno 2024. Insomma, mancano poche settimane al matrimonio e fervono gli ultimi preparativi, con Belen Rodriguez come damigella d’onore e i nipotini pronti a portare dolcezza durante l’ingresso della sposa e allo scambio degli anelli.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti alle nozze! Leggi anche

L’abito della Rodriguez sarà curato dal famoso brand specializzato in cerimonie Atelier Emé, che ha creato per lei un vestito da sogno e si prevede anche qualche cambio d’abito per lasciare tutti senza parole. Nello stesso Atelier anche Belen ha provato il suo abito, che verrà personalizzato per l’occasione, per essere perfetta al fianco della sorella minore. Ma quale location hanno scelto per le nozze? Ecco gli ultimi spoiler sulla suggestiva e storica villa in provincia di Firenze.

La location da sogno per le nozze di Cecilia e Ignazio

Manca sempre meno alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fissate per il prossimo 30 giugno in Toscana. La coppia ha scelto una location meravigliosa che, stando a quanto riportato dal quotidiano locale La Nazione, sarebbe Villa Medicea La Ferdinanda, anche detta Villa dei Cento Cammini, una struttura meravigliosa che risale al tardo Cinquecento e che fa parte del Patrimonio dell’Unesco. La dimora storica fu pensata per essere utilizzata principalmente durante le battute di caccia tra nobili, progettata da Bernardo Buontalenti. Il suo nome deriva dalla presenza di una moltitudine di camini disseminati per l’imponente struttura, che donano un’atmosfera unica e particolare, insieme agli affreschi sublimi su soffitti e archi oltre che ad una vista mozzafiato sui vigneti di Montalbano.