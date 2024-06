Cecilia Rodriguez ad un mese dalla nozze con Ignazio Moser: confessioni inaspettate su Instagram

Gossip TV

Cecilia Rodriguez parla con le sue fan su Instagram, raccontando le emozioni contrastanti per l’imminente matrimonio con Ignazio Moser.

Manca circa un mese alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si terranno in Toscana a fine giugno, e la sorella minore di Belen Rodriguez ha ammesso su Instagram di vivere sensazioni molto contrastanti. Ecco cosa ha rivelato la bella influencer argentina.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi

La coppia composta dalla bella influencer argentina Cecilia Rodriguez e lo sportivo Ignazio Moser è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e ha fatto appassionare milioni di fan. Un amore travolgente, passionale e puro che continua fino ad oggi, quando manca meno di un mese alle nozze che sono fissate a fine giugno i Toscana. Sembra che la location del lieto evento sia una villa Patrimonio dell’Unesco, dove saranno accolti tantissimi invitati per celebrare le nozze tra Cecilia e Ignazio, che hanno scelto proprio questa splendida regione dove, appena possibile, fuggono per weekend romantici alla scoperta di sapori e tradizioni. Un luogo del cuore, insomma, che ospiterà il matrimonio che sarà pieno di invitati anche provenienti dall’Argentina, e dove Belen Rodriguez sfilerà come damigella d’onore per la sua adorata sorella. Cecilia e Ignazio hanno da poco festeggiato, rispettivamente, addio al nubilato e addio al celibato con gli amici, mostrando su Instagram i loro giorni di follia e gioia, e proprio sulla nota piattaforma social la bella Rodriguez ha parlato del suo stato d’animo all’approssimarsi della fatidica data.

Cecilia Rodriguez, come sta prima delle nozze?

Organizzare un matrimonio non è cosa da poco, soprattutto quando sei una importante influencer e tutti gli occhi saranno puntati sul tuo grande giorno. Lo sa bene Cecilia Rodriguez che, per rendere perfetto il suo giorno più bello, ha scelto una wedding planner, in grado di darle buoni consigli sulle nozze con Ignazio Moser. Forse proprio anche a causa del delegare, la bella argentina ha ammesso di aver razionalizzato solo recentemente, quando manca meno di un mese al matrimonio, le sue emozioni contrastanti a riguardo.

“È un periodo veramente bellissimo della mia vita, ma è come se si chiudesse un capitolo e ne iniziasse un altro, nuovo. Quindi quando si sta per iniziare qualcosa di nuovo si ha sempre un po’ paura, almeno per me”.

Cecilia è pronta al grande giorno con Ignazio, emozionantissima anche per la presenza dei suoi parenti che voleranno direttamente dall’Argentina. Proprio per renderli partecipe, infatti, Rodriguez aveva voluto attendere per dire sì all’uomo della sua vita, e ora conferma che le loro nozze saranno la festa dell’amore, una festa che hanno sempre sognato.