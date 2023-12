Can Yaman, Viola come il Mare 2 cambia location: ecco dove sarà l’attore turco nelle prossime settimane

Gossip TV

Cambio di set per Viola come il Mare 2. Dopo settimane in Sicilia, Can Yaman e il resto del cast pronti a conquistare Genzano Di Roma.

Can Yaman non vede l’ora di portare su Canale 5 la seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide che lo vede nei panni dell’ispettore capo Francesco Demir al fianco di Francesca Chillemi. Cambio di location per l’attore e la troupe che si sposano dalla Sicilia dopo tante settimane: ecco dove sono approdati nelle ultime ore.

Can Yaman a Genzano Di Roma, folla in delirio

Cresce l’attesa per Viola come il Mare 2, la fiction targata Lux Vide che ha stregato il pubblico di Canale 5. Come finirà l’amore nascente tra Viola Vitale e il tenebroso e affascinante capo ispettore Francesco Demir? Can Yaman assicura che il suo personaggio, nel corso della seconda stagione, avrà una grande crescita e si è detto più volte soddisfatto del lavoro che sta facendo sul set con i suoi colleghi, compresa Francesca Chillemi. Tra i due attori è calato il gelo, almeno fino a poche settimane fa quando Yaman ha pubblicato un video in cui abbraccia con affetto la collega dopo un intenso giorno di riprese.

Per lunghe settimane, il set di Viola come il Mare 2 è stata la bellissima Sicilia, Palermo in particolare dove Yaman ha trovato tutto l’amore dei suoi fan che non lo hanno mai lasciato solo. Ora, tuttavia, il set si sposa a Genzano di Roma e Can, che ha ricevuto un premio inaspettato, è felice di tornare vicino alla Capitale dove abita ormai da qualche anno e ha molte amicizie.

Inutile dire che la cittadina è in fermento per la presenza degli attori e sono migliaia i curiosi che fuggono da Roma per provare a parlare, toccare o anche solo avvistare Can tra un ciak e l’altro. Ma quando vedremo la fiction su Canale 5? Al momento, appunto, è ancora in lavorazione ma sembra che le riprese stiano per terminare così da permettere agli addetti ai lavori di montare la serie tv, che dovrebbe così essere mandata in onda da Mediaset a gennaio.