Can Yaman che successo, la Premiazione che commuove: cosa è successo

Can Yaman è stato premiato da Anna Fendi in occasione di un importante riconoscimento per il suo impegno nella beneficienza.

Can Yaman non è solo uno degli attori più amati del momento, ma anche una personalità di spicco nel mondo dell’impegno sociale e della beneficienza. Proprio in questo ambito, poche ore fa, Yaman è stato premiato e ha scritto un post su Instagram molto sentito, felice per i progetti che è riuscito a portare a termine con la sua associazione Can Yaman for Children.

Can Yaman premiato da Anna Fendi, ecco perché

Tra gli attori più amati del momento c’è senza dubbio Can Yaman, il divo turco che ha conquistato il cuore delle fan italiane e europee con la sua bellezza indiscutibile e la sua bontà di cuore. Yaman è molto affezionato alle sue sostenitrici e cerca sempre di accontentare le loro richieste, pensando a loro anche con eventi creati ad hoc per farsi conoscere dal vivo, firmando autografi ogni volta che gli è possibile, e apparendo nei selfie delle sue ammiratrici. Can è anche una personalità molto attiva nel mondo del sociale, grazie alla sua associazione Can Yaman for Children che si impegna a raccogliere fondi da devolvere all’ospedale Umberto I di Roma per i piccoli pazienti costretti a soggiornare in reparto per lunghi periodi.

Yaman, insomma, ha un cuore grande e lo ha dimostrato più volte come nell’ultimo annuncio su Instagram che ha fatto emozionare tantissimi utenti della nota piattaforma social. Poche ore, nel frattempo, Yaman ha ricevuto dalle mani di Anna Fendi un prestigioso riconoscimento per il suo impegno con l’associazione e la raccolta fondi.

“È un immenso orgoglio per me e per la Can Yaman for Children, ricevere questo prestigioso premio. Ringrazio Mede@ e la sua madrina, Anna Fendi, per aver insignito di tale riconoscimento la nostra associazione. I risultati di uno sforzo ingente, compiuto con il cuore, affinché tanti ragazzi possano tornare a sorridere”.

Can è sorridente e felice per questa occasione, con un bellissimo completo Dolce&Gabbana, maison di moda che lo veste ormai da diversi anni e per la quale è sensualissimo testimonial. Nel frattempo, tutti aspettano con ansia l’annuncio della messa in onda della seconda stagione di Viola come il Mare 2, che tornerà presto su Canale 5 in prima serata.