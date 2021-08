Can Yaman, un collega corteggia l’ex Demet Ozdemir? Il gossip

Gossip TV

Sembra che Birand Tunca, ex collega di Can Yaman, sia realmente interessato a conquistare la bella Demet Ozdemir.

Sul set di Daydreamer è nato un rapporto particolare tra Can Yaman e Demet Ozdemir. I due attori turchi, impersonando rispettivamente Can Divit e Sanem Aydin, si sono conosciuti sempre meglio fino a innamorarsi e a promettersi amore eterno. Il matrimonio, stando ai recenti gossip, sarebbe saltato all’ultimo momento dopo la scoperta dei tradimenti dello Yaman, e Demet avrebbe deciso così di chiudere i ponti. Ora, tuttavia, c’è un noto ex collega di Can che sembra voler corteggiare la bella attrice a tutti i costi.

Emre di Daydreamer alla corte dell’ex fidanzata di Can Yaman?

Can Yaman sta vivendo un periodo molto proficuo per la sua carriera. L’attore turco vestirà i panni di Sandokan, nel remake della serie tv degli anni Settanta, nonostante le perplessità di Kabir Bedi, dopo aver preso parte alla fiction Viola come il Mare, al fianco della bella Francesca Chillemi. La vita privata di Can, invece, è in lento declino e la storia d’amore con Diletta Leotta sembra ormai destinata ad esaurirsi. Fonti attendibili confermano che i due stanno ancora riflettendo sul futuro di coppia, non essendo pronti a lasciare andare questo grande amore, ma altrettanto impossibilitati a combattere ad armi pari.

Recentemente, si è parlato di un gossip scandaloso che riguarda Can e le nozze annullate con Demet Ozdemir. Sembra che i due protagonisti di Daydreamer, infatti, avessero intrecciato una relazione segreta, stando ben attenti a non farsi pizzicare dai paparazzi per godere dell’amore in privato, prima di convolare a nozze. Nozze che, tuttavia, sono saltate dopo che Demet ha scoperto i tradimenti di Can, beccato a trascorrere la notte con un’altra donna in albergo. La notizia non è stata ufficialmente confermata dai diretti interessati che, come noto, non amano parlare della loro vita privata.

Chi, invece, sembra pronto a conquistare la bella Demet è l’ex collega Birand Tunca, che in Erkenci Kus ha interpretato Emre Divit. L’attore è molto attivo sulla pagina Instagram della Ozdemir, lasciando cuori e mettendo like ad ogni post, al punto di dare l’idea di voler far notare la sua presenza costante all’attrice. Can reagirà alla notizia oppure lascerà correre, augurando alla sua ex fidanzata tanta felicità con il bel Tunca?