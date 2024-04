Can Yaman torna su Canale 5, ecco quando va in onda Viola come il Mare 2: il Promo ufficiale

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi pronti a tornare con Viola come il Mare 2 su Canale 5, ecco quando andrà in onda la serie tv su Canale 5.

Finalmente, dopo tanta attesa, la seconda stagione di Viola come il Mare approda su Canale 5. Ad annunciarlo è Can Yaman su Instagram, pubblicando il promo ufficiale della serie tv che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, spiegando come sarà stabilita la messa in onda nelle prossime settimane. Ecco tutte le Anticipazioni.

Viola come il Mare 2, Can Yaman super sexy nel Promo ufficiale

Le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare sono state decisamente lunghe, segnate da non poche polemiche nei confronti di Can Yaman il quale ha sempre risposto con il sorriso, testimoniando su Instagram l’amore incondizionato dei suoi fan e quello che prova lui per la recitazione. Nei panni di Francesco Demir, intrigante e sensuale capo ispettore che si ritrova ad aiutare la protagonista Viola Vitale, impersonata dalla bellissima Francesca Chillemi, l’attore turco ha per la prima volta maneggiato un copione tutto in italiano e nella seconda stagione la sua recitazione sembra essere migliorata, più intensa.

Yaman ha ammesso di essere molto affezionato al ruolo di Demir, anche se nel corso delle riprese il suo rapporto con Chillemi sembra aver preso una nuova direzione, forse proprio a causa dei gossip insistenti su una liaison tra loro che avevano in qualche modo perseguitato i due attori durante le riprese della prima stagione di Viola come il Mare. Ora, a pochi giorni dal primo ciak di Sandokan del quale è stato svelato il cast internazionale al completo, Yaman torna su Instagram per pubblicare il promo della serie tv, dove appare ancora più sexy e disinibito, e spiega come andrà in onda su Mediaset Infinity e su Canale 5 in prima serata. Ecco tutte le Anticipazioni.

Can Yaman svela la data di debutto di Viola come il Mare 2

Finalmente la seconda stagione di Viola come il Mare è pronta per approdare sul piccolo schermo e Can Yaman è emozionato all’idea di consegnare ai suoi fan il suo nuovo lavoro. Sebbene sia alla prese con l’inizio delle riprese di Sandokan, serie televisiva che gli è costata già dura fatica e molto lavoro dietro le quinte compresa una notevole trasformazione fisica, l’attore turco è felice di poter finalmente dare ai fan la buona notizia su Instagram, spiegando come andranno in onda le puntate della fiction che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. Leggendo la didascalia sotto al promo ufficiale di Viola come il Mare 2, infatti, scopriamo che le prime tre puntate saranno disponibili su Mediaset Infinity a partire dal 24 aprile 2024, le ultime tre invece il 3 maggio 2024.

E sempre il 3 maggio inizieranno ad essere trasmesse in ordine cronologico anche in prima serata su Canale 5, per tutti coloro che preferiscono attendere la messa in onda ufficiale sul piccolo schermo. Nel promo, inoltre, vediamo un Yaman decisamente super sexy con addominali in vista e capelli sciolti, che viene rifiutato dalla protagonista Viola Vitale ma che non sembra pronto ad arrendersi con lei. Sicuramente i due personaggi principali della fiction targata Lux Vide ci riserveranno molte emozioni e colpi di scena nelle nuove puntate: tra loro sboccerà l’amore o il colpo di fulmine sarà destinato a concludersi prima di potersi realizzare del tutto?