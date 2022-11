Can Yaman posa per Dolce&Gabbana, le fan ringraziano! (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman, felice di aver posato per la nuova campagna di Dolce&Gabbana, condivide le foto su Instagram e infiamma le sue fan.

Le fan di Can Yaman devono ringraziare Dolce&Gabbana, rinomata maison di moda italiana, per aver ridato loro il divo turco su Instagram e in una veste particolarmente hot, come se non bastasse. Protagonista del nuovo spot, Yaman ringrazia la casa di moda che lo ha preso sotto la sua ala protettrice, facendolo risplendere nelle occasioni mondane più importanti, mentre alle fan non resta che ammirare tanta bellezza immortalata dal fotografo Kito Munoz.

Can Yaman è l’uomo perfetto per Dolce&Gabbana

Dopo aver debuttato con una propria linea di moda in occasione nell’uscita di Bay Yanlis, ovvero la soap Mr Wrong, Can Yaman ha compreso che, se la sua intenzione era quella di dare un’immagine di sé di uomo sofisticato e alla moda, avrebbe dovuto appoggiarsi a qualcuno che lo guidasse nell’insidioso mondo dei red carpet, dove basta un piccolo scivolone per finire in fondo alla lista nera dei peggio vestiti. Così, Yaman ha deciso di affidare la propria immagine a Dolce&Gabbana, e la sua decisione si è rivelata essere decisamente saggia e appropriata: non solo la maison di moda, infatti, rispetta il gusto estroso e particolare di Can in fatto di vestiario, ma è anche una firma inattaccabile che lega ancora di più il divo turco all’Italia.

Gli ultimi mesi sono stati decisamente particolari per Yaman, che ha deciso di sparire del tutto da Instagram, arrivando anche a non commentare insieme ai fan entusiasti il finale della prima stagione di Viola come il Mare. A Budapest per girare la nuova serie tv El Turco, l’attore ha fatto preoccupare un po’ tutti, dando modo a diverse teorie di emergere, almeno sino a pochi giorni fa quando Can ha deciso di rompere il silenzio stampa con alcuni scatti hot. L’attore ha rivelato di essere il nuovo volto della campagna D&G, pubblicando gli scatti di Kito Munoz, dove appare più sensuale e determinato che mai, ben lontano dalla figura di uomo perso e malinconico che aveva trasmesso con i suoi ultimi sfoghi social prima di sparire.

“Fin dal mio arrivo in Italia ho sentito l’abbraccio e la vicinanza di un marchio che rappresenta egregiamente la sensualità e l’eleganza e che ho avuto il privilegio di indossare in ogni occasione importante con orgoglio e piacere. Ringrazio Stefano e Domenico per la fiducia che mi hanno da subito dimostrato. Sono fiero di questo progetto che ci vede finalmente uniti”.

Can ha voluto ringraziare la nota maison di moda e i suoi creatori, che lo hanno sostenuto e aiutato nel suo percorso di trasformazione, arricchendo il lato legato alla sua bravura artistica con quello di uomo alla moda che rappresenta l’icona della mascolinità e della sensualità. Una collaborazione che trova l’applauso delle fan di Yaman, che di certo non disdegnano le sue foto con addominali scolpiti in bella mostra.