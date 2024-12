Can Yaman torna a Istanbul, gli ultimi aggiornamenti sul protagonista di Sandokan

Gossip TV

Dopo aver concluso le riprese di Sandokan, in attesa del lancio de El Turco, Can Yaman torna a Istanbul ed è una visione. Ecco la foto e il video.

Concluse le riprese di Sandokan, in attesa del lancio del progetto El Turco e del tour mondiale per presentarlo in occasione dell’uscita a febbraio 2025, Can Yaman ha deciso di tornare alle origini e stravolgere il suo look. Sui social arrivano nuovi aggiornamenti sul divo turco più sexy di sempre, che ha deciso di tornare momentaneamente a Istanbul, ecco tutti i dettagli e le foto.

Can Yaman, cosa fa dopo Sandokan?

È stato un anno decisamente intenso per Can Yaman. L’attore turco è protagonista di ben due produzioni internazionali che vedranno la luce televisiva nel 2025 ovvero El Turco, dove impersona il condottiero ottomano Balaban Agha, poi è la Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan. Le riprese di questa serie tv sono durante quattro mesi, con tanto sforzo da parte di Can che, oltre ad interfacciarsi nuovamente con un copione in inglese, ha dovuto perdere moltissimo peso in poco tempo e dedicarsi a lezioni di equitazione, combattimento e danza.

L’attesa per la messa in onda di Sandokan è tanta, ma si parla già di una serie tv moderna, con una nuova luce posta sopra ai protagonisti principali del ciclo narrativo di Emilio Salgari, ben diversa dalla trasposizione degli anni Settanta con Kabir Bedi. Nel frattempo, Yaman viene tirato in ballo da Selvaggia Lucarelli che ha messo in discussione la buona fede delle raccolte fondi attraverso il Break the Wall Tour per l’associazione beneficia Can Yaman for Children. L’attore turco, almeno per il momento, ha preferito non commentare e ha continuato a lasciare inattivo il suo profilo Instagram, con grande dispiacere da parte delle fan. Per fortuna che qualche aggiornamento arriva sempre tramite i social, attraverso avvistamenti e foto pubblicate da terzi, come l’ultimo che vede Yaman nuovamente a Istanbul. Ma cosa ci fa nella sua città natale? Ecco i dettagli.

Can Yaman a Istanbul, è uno schianto

Mentre cresce l’attesa per la messa in onda de El Turco a febbraio 2025 ma anche di Sandokan, per il quale occorrerà aspettare lunghi mesi dedicati alla post-produzione, Can Yaman ha deciso di stravolgere il suo look. L’attore turco, forse anche per salutare definitivamente il personaggio della Tigre della Malesia al quale si è dedicato a lungo in questi mesi, ha deciso di tagliare i suoi lunghi capelli, sfoggiando un taglio cortissimo che ci riporta a quello dei suoi esordi e a quello della soap Mr. Wrong. Le fan sono totalmente impazzite per il nuovo taglio di capelli di Can, il quale è tornato poi a Istanbul in questo momento.

Come mai l’attore ha scelto di tornare a casa? Sicuramente è per prendersi una pausa e andare a trovare la sua famiglia, visto che per lunghi mesi non ha potuto assentarsi dall’Italia proprio a causa delle riprese di Sandokan. Nessun allarmismo, dunque, Can tornerà poi a Roma dove abita da diversi anni anche perché è atteso sul set della terza stagione di Viola come il Mare, dove tornerà a vestire i panni dell’affascinante ispettore capo Francesco Demir, un personaggio al quale tiene particolarmente.