Can Yaman ci dà un taglio, capelli cortissimi dopo Sandokan: il nuovo Look per un nuovo inizio

Dopo Sandokan e El Turco, Can Yaman taglia i suoi capelli. Il nuovo look per un nuovo inizio, quali saranno i prossimi impegni del divo turco più sexy del momento?

Sono stati anni intensi per Can Yaman. Da quando, forte del successo delle sue soap, il divo turco si è trasferito in Italia, sono piovuti progetti televisivi entusiasmanti come Viola come il Mare, Sandokan e El Turco. Ora, tuttavia, è tempo di nuove avventure e Yaman ha deciso di dire addio alle sue ultime interpretazioni con un netto taglio di capelli. Ecco le foto che circolano sul web e fanno impazzire le fan.

Can Yaman festeggia la carriera internazionale

In Turchia, dopo aver lasciato una promettente carriera di avvocato per seguire la sua vera passione, Can Yaman ha trovato un grande successo con le sue soap come Daydreamer e Mr.Wrong, ma il vero successo è arrivato con l’approdo di questi prodotti in Italia, dove il pubblico di Canale 5 ha dato una risposta mai vista prima in termini di share. L’attore turco è così diventato un sex symbol in pochissimo tempo e la fama raccolta in Italia l’ha spinto a trasferirsi a Roma in pianta stabile, complice anche qualche scaramuccia con le case di produzioni turche. Yaman avrebbe dovuto mettersi immediatamente all’opera come Tigre della Malesia nel nuovo Sandokan ma, causa Covid e altri contrattempi, le riprese della serie tv sono andate in scena solamente negli ultimi mesi e bisognerà attendere l’autunno 2025 per vederne il risultato su Rai 1.

Nel frattempo, Yaman ha impersonato Balaban Agha nella serie tv El Turco, un ruolo storico che ha dovuto studiare con attenzione enorme ma anche la sua prima prova con un copione in inglese. Inoltre, Yaman è diventato il co-protagonista di Viola come il Mare al fianco di Francesca Chillemi, prestando il volto all’affascinante e burbero ispettore capo Francesco Demir. Cosa riserverà il futuro all’attore più lanciato del momento? Mentre Selvaggia Lucarelli mette in dubbio la sincerità della fondazione Can Yaman for Children, lui si concede un cambio look stratosferico.

Can Yaman cambia look, addio ai capelli lunghi

A Roma, Can Yaman ha costruito la sua nuova casa e ha trovato la sua dimensione. A breve, come annunciato ormai diverse settimane fa, Yaman lascerà la Capitale per un tour mondiale nel quale presenterà El Turco, la serie tv storica in arrivo a febbraio 2025. Nel frattempo, Yaman ha dato tutto sé stesso sul set di Sandokan, un ruolo che lo ha decisamente assorbito completamente tanto da spingerlo ad allontanarsi dai social, chiudendo il suo account ufficiale Instagram. Un ruolo dal quale forse è difficile uscire dopo tanto impegno, compreso un cambiamento fisico drastico con un dimagrimento incredibile in pochi giorni, e che Yaman ha deciso di salutare a modo suo.

Sul web, infatti, ecco che appaiono le foto dell’attore turco con un nuovo cortissimo taglio di capelli. Yaman ha replicato il taglio già sfoggiato all’epoca di Bay Yanlis, ovvero capelli molto corti al lato e più lunghi sulla fronte, abilmente pettinati con il gel per dare movimento. Una cosa è certa, il fascino di Can con i capelli lunghi è innegabile, ma anche così non ha proprio nulla da temere: è sempre un sex symbol di primo piano! Ora, tutti attendono di scoprire quali saranno i prossimi impegni televisivi dell’attore turco, e c’è chi spera di vederlo anche sul palco del Festival di Sanremo.