Can Yaman, le riprese di Sandokan lo portano ad Albano: ecco quando sarà allestito il set!

Gossip TV

Can Yaman, protagonista della nuova serie tv Sandokan, torna vicino Roma a maggio. Ecco quando sarà ad Albano.

Il set di Sandokan sarà allestito in Calabria e Can Yaman è pronto a trascorrere qui i prossimi mesi, calato nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia nel remake della nota serie tv degli anni Settanta, prodotta da Lux Vide. L’attore turco, tuttavia, tornerà vicino a Roma a maggio, per girare alcune scena ad Albano presso i suggestivi Cisternoni. Ecco tutte le Anticipazioni.

Can Yaman ad Albano, ecco quando

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente le riprese di Sandokan, nuova produzione Lux Vide remake dell’omonima serie televisiva che negli anni Settanta fece esplodere la popolarità dell’attore indiano Kabi Bedi, tratta dal ciclo narrativo creato dalla geniale penna di Emilio Salgari. Protagonista del progetto televisivo è Can Yaman, il sensuale attore turco che ha conquistato l’Italia e l’Europa con il suo talento e la sua innegabile bellezza. Negli ultimi mesi, Can si è allenato duramente per ottenere il giusto fisico per impersonare Sandokan, ha preso lezioni di danza e combattimento, ma anche di equitazione come ha rivelato nell’ultimo aggiornamento pubblicato su Instagram.

La prima lettura del copione ha permesso all’attore di conoscere il cast, e sembra che Yaman si sia trovato particolarmente in sintonia con Alessandro Preziosi che presta il suo volto a Yanez, sostituendo Luca Argentero che inizialmente avrebbe dovuto interpretare il fedele amico della Tigre della Malesia. Come anticipato, il set di Sandokan sarà allestito in Calabria, dove gli attori trascorreranno lunghi mesi per produrre la serie televisiva, ma sembra che ci sarà anche una tappa ad Albano approfittando dei suggestivi Cisternoni, nota opera architettonica che risale all’epoca romana, più precisamente al II -III secondo d.C. e che furono fatti costruire per volere dell’imperatore Settimio Severo.

Una buona notizia per le fan di Can, che non vedono l’ora di appostarsi appena fuori dal set - che si mormora sarà a dir poco blindatissimo - per poter anche solo sperare di strappare un abbraccio all’attore turco più amato di sempre. Le riprese di Sandokan ad Albano sono previste per il prossimo 14 maggio, data da segnare per chi ha intenzione di cercare di intercettare Yaman e il cast della serie tv. Nel frattempo, Can non si ferma un attimo e continua la sua dieta con digiuno intermittente, allenandosi il più possibile in palestra con il suo coach e ripassando il copione, consapevole che questa sarà una prova importante per la sua carriera dato che molti sono estremamente affezionati all’interpretazione di Kabir Bedi, e che faranno consapevoli o meno un confronto tra loro.