Can Yaman spiazza e conferma i rumors? ''Avrà sempre un posto speciale nel mio cuore''

Can Yaman parla con nostalgia della prima stagione di Viola come il Mare. Una frase, in particolare, allarma i fan del divo turco e sembra confermare i rumors sul rapporto con Francesca Chillemi.

Can Yaman sarà l’ispettore capo Francesco Demir, a bordo della sua rombante moto sportiva, nella seconda stagione di Viola come il Mare. La conferma è arrivata dall’attore in prima persona, dopo mesi di congetture sulla presenza o meno sul set della fiction di Canale 5, nate a causa del comportamento bizzarro di Yaman durante la messa in onda delle ultime puntate della prima stagione. Ieri, dopo il primo giorno davanti alle telecamere, Can ha pubblicato un post su Instagram decisamente particolare che, sembra, confermare un piccante rumors sul suo conto.

Can Yaman fa una rivelazione, il sospetto dei Fan

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi come protagonisti. Nel corso della prima stagione, tra Can e Francesca si è creata un’alchimia particolare che ha portato gli esperti di gossip ad ipotizzare che sul set fosse scoccata la scintilla tra i due, a dispetto del fatto che la siciliana fosse impegnata con l’imprenditore Stefano Rosso. Insieme, più belli che mai, sul red carpet di Venezia avevano fatto sognare i fan, che avrebbero voluto vederli insieme anche nella vita reale. Qualcosa, tuttavia, si è rotto poco dopo questa esperienza e Yaman ha preso drasticamente le distanze dalla Chillemi.

L’attore ha provato giustificarsi, annunciando la sua partenza per l’Ungheria dove è stato per ben 6 mesi così da poter girare la nuova serie tv El Turco, presto disponibile sulla piattaforma streaming Disney +, ma è chiaro che l’allontanamento da Francesca è dovuto ad altri fattori. Ora i due attori sono di nuovo insieme ma Can si tiene a debita distanza, ignorando Chillemi anche quando lei condivide dolci ricordi di loro sul set. I dubbi hanno iniziato a diventare certezza quando, poche ore fa, Can ha scritto un lungo post su Instagram per inaugurare le riprese di Viola come il Mare 2.

“La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e le emozioni, il colore e la passione che ho percepito, mi suggeriscono che sarà tutto meraviglioso! Siamo carichi a bomba, forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti noi”.

Le parole di Yaman hanno messo immediatamente in allerta i fan: cosa intende l’attore quando parla di un posto speciale nel suo cuore per tanti motivi? Sembra decisamente essere un’allusione al rapporto con Francesca, che tuttavia stando a queste parole si può considerare archiviato per sempre al di fuori dell’ambito lavorativo. Non resta che attendere per osservare come si evolveranno le cose nelle prossime settimane.