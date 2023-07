Can Yaman ignora Francesca Chillemi e si fotografa senza maglietta: lo scatto ad alto tasso erotico

Gossip TV

Mentre Francesca Chillemi è entusiasta di lavorare ancora con Can Yaman, lui sembra essere più concentrato sul suo perfetto fisico scolpito.

Can Yaman e Francesca Chillemi si sono ritrovati a lavorare fianco a fianco alla seconda stagione di Viola come il Mare, ma il rapporto tra i due attori sembra essere ormai compromesso per sempre. Mentre la siciliana tende un ramoscello d’ulivo, condividendo una foto con il collega, lui la ignora completamente e si dedica a selfie ad alto tasso erotico.

Can Yaman si mostra senza veli, uno smacco alla Chillemi?

Tra gli uomini più sensuali in circolazione negli ultimi anni, Can Yaman si trova impegnato sul set di Viola come il Mare la fortunata fiction di Canale 5 che lo vede nei panni del capo ispettore Francesco Demir. L’attore turco ha annunciato di essere pronto a calarsi nuovamente nel ruolo, evitando in tutti i modi di citare Francesca Chillemi. Cosa sia successo realmente tra i due attori non è dato saperlo, quel che è certo è che Can si è allontanato bruscamente dalla collega siciliana dopo una stagione di confidenze e amicizia profonda, che ha fatto pensare a tanti che ci fosse qualcosa in più tra loro.

Nelle ultime ore, Yaman è tornato sul set più entusiasta che mai ma sembra essere intenzionato a condividere questa nuova avventura esclusivamente con il collega Giovanni Nasti, l’unico che appare taggato sulla sua pagina Instagram. L’attore turco ha fatto un altro gesto molto importante nei confronti di Chillemi, alimentando le polemiche, ovvero ha evitato di ripostare una foto che lo ritrae con la siciliana condivisa dalla pagina dedicata ai suoi carissimi amici Ilker e Cuneyt. Le ammiratrici di Yaman sperano che prima o poi l’attore voglia parlare chiaro, ma nel frattempo sono felicissime di sapere che trascorre le ultime ore prima di immergersi nel personaggio di Demir, in totale relax.

Ieri sera, infatti, Can ha dato una buonanotte speciale alle fan, confidando di essere emozionato per il ritorno sul set di Viola come il Mare. Nel farlo, il sex symbol turco si è mostrato con il petto tonico e scolpito totalmente alla mercé delle sue ammiratrici, con un pantalone di lino bianco a vita bassa che mette in evidenza la sua V perfetta. Il look decisamente hot è impreziosito da alcune catene oro che scendono sugli addominali e si abbinano perfettamente ai bracciali e agli anelli che abbelliscono le sue mani possenti. Insomma, una buonanotte ad alto tasso erotico quella di Yaman.