Can Yaman si mostra in tutta la sua gloria, Fan in estasi: ecco lo scatto del Divo turco

Can Yaman è tornato su Instagram, per la gioia delle fan che da tempo speravano in un nuovo scatto del sensuale attore turco.

Tornato in Turchia per i funerali del nonno, Can Yaman ha trascorso qualche giorno con la sua splendida famiglia, ritrovando la madre Gulten e il padre Guven pronti ad abbracciarlo dopo tanti mesi di lontananza. Nella sua terra natia, Yaman fa un regalo alle fan, mostrandosi a bordo piscina in tutta la sua gloriosa sensualità.

Can Yaman, che divo sexy in Turchia! (FOTO)

Can Yaman è tornato in fretta e furia in Turchia, proprio quando avrebbe dovuto presentarsi nuovamente sul set di Viola come il Mare 2 per riprendere il lavoro con Francesca Chillemi, a causa di un improvviso lutto. Il nonno dell’attore turco è venuto a mancare e lui è voluto essere presente per la sua famiglia, per l’adorata madre Gulten e il padre Guven. I genitori del divo turco sono separati da tanto tempo ma non gli hanno mai fatto mancare nulla, come ha raccontato Yaman più di una volta parlando ed emozionandosi per la sua famiglia unita oltre le divisioni giuridiche.

È proprio grazie all’ambiente carico di amore e comprensione che il divo turco è riuscito a trovare il coraggio di abbandonare la vita da avvocato dopo aver intrapreso gli studi di Giurisprudenza per gettarsi a capofitto nel progetto di diventare un attore affermato. Progetto che, ad oggi possiamo dire abbia realizzato alla perfezione. Can, infatti, ha spopolato con diverse soap turche come Daydreamer e Mr Wrong, per poi imporsi sul panorama italiano ed europeo con Viola come il Mare, ma anche internazionale con la nuova serie tv El Turco, in autunno disponibile sulla piattaforma streaming Disney +. In cantiere, Yaman ha anche il progetto di calarsi nel ruolo di Sandokan, nel remake della nota serie tv degli anni Settanta, anche se le riprese continuano a slittare per gli impegni dei protagonisti.

Nel frattempo, in Turchia, Can si gode la sua terra madre e si mostra in tutta la sua gloria con uno scatto che lo ritrae in piedi, di schiena, con il costume da bagno in una piscina a strapiombo sul Bosforo. Uno scatto ad alto impatto visivo, senza dubbio, che ha strappato non pochi likes su Instagram dove il bel divo turco era assente ormai da diverse settimane. Yaman, infatti, si è dedicato alle meritate ferie in Sardegna ma ha preferito non condividere nulla dei suoi giorni tra discoteche e relax a Poltu Quatu.