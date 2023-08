Can Yaman si riunisce alla Famiglia, lo scatto commuove le Fan: ''È così prezioso''

Gossip TV

Can Yaman abbraccia di nuovo la madre Guldem e il padre Guven Yaman dopo diverso tempo, e il pubblico si commuove.

Can Yaman si prepara a tornare sul set di Viola come il Mare 2 al fianco di Francesca Chillemi, dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna tra discoteche e mare cristallino. Prima di affrontare un nuovo set, tuttavia, il divo turco ha voluto ricaricare le energie incontrando la madre Gulten e il padre Guven, splendido esempio di famiglia unita anche se legalmente separata.

Can Yaman, che splendida famiglia: la vera fortuna dell’attore!

È iniziato un nuovo ed intenso anno lavorativo per Can Yaman, il divo turco più amato del momento. L’attore è stato lontano dall’Italia e dalla sua casa romana per più di sette mesi, bloccato in Ungheria dove ha girato la nuova serie tv El Turco. Non è stato un periodo semplice per Can, come ha confessato egli stesso su Instagram una volta concluse le riprese, che si è trovato spaesato e senza legami, felice ma al tempo stesso preoccupato per la riuscita del progetto internazionale, targato Disney +. Con un copione interamente in inglese e un cast con attori provenienti in tutto il mondo, compresa la bella Greta Ferro nel ruolo della co-protagonista, Yaman spera di aver reso orgogliosi i suoi fan ma, soprattutto i suoi genitori.

Gulten e Guven sono due genitori attenti e molto affettuosi, che non hanno mai fatto mancare nulla a Can e hanno spronato l’attore a intraprendere la strada che lo avrebbe reso più felice. Una scelta coraggiosa dato che, dopo gli studi nella scuola italiana, Yaman si era laureato in Giurisprudenza e sembrava ben più sensato indirizzare il figlio verso la carriera di avvocato ma Gulten e Guven hanno compreso quanto Can amasse la recitazione, e non lo hanno in alcun modo ostacolato. Per questo l’attore turco è davvero molto grato alla sua famiglia che, sebbene sia composta da due genitori separati da tempo, è ancora spiritualmente molto unita.

Prima di tornare sul set di Viola come il Mare 2, dopo una breve ma intensa vacanza in Sardegna tra club, discoteche e spiagge meravigliose, Yaman ha incontrato i suoi genitori per trascorrere del tempo di qualità insieme. “È così prezioso continuare a trovare una famiglia sorridente indipendentemente da qualsiasi cosa”, ha scritto Can pubblicando su Instagram un dolce scatto con la madre e il padre sorridenti e sereni. L’attore turco è atteso sul set della fiction Lux Vide che lo vede nuovamente al fianco di Francesca Chillemi, impersonando il sensuale e tenebroso ispettore capo Francesco Demir. Cosa accadrà nella nuova stagione di Viola come il Mare? Il pubblico di Canale 5 non sta nella pelle ma dovrà attendere l’inverno per vedere le nuove puntate in onda in prima serata, dal momento che le riprese stanno riprendendo ora dopo lo stop per le vacanze estive.