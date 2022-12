Can Yaman si mostra finalmente sul set de El Turco: la reazione di Greta Ferro

Gossip TV

Can Yaman torna a Budapest per girare la serie tv El Turco, presto disponibile sulla piattaforma streaming Disney +, e Greta Ferro reagisce così.

Can Yaman è tornato a far sentire la sua voce su Instagram, dopo tanti allarmismi da parte dei fan che per settimane hanno cercato indizi sulla sua scomparsa repentina. L’attore turco ha parlato di un momento particolare vissuto in concomitanza con l’inizio delle riprese de El Turco, ma ora sembra tutta acqua passata e il nuovo video del divo fa battere il cuore, anche alla co-protagonista Greta Ferro. Ecco la reazione dell’attrice sotto al post di Yaman.

Can Yaman e Greta Ferro, che intesa!

Da quando è partito per Budapest, Can Yaman e il suo momento no sono stati protagonisti di molteplici congetture. Il divo turco più amato del momento, infatti, si è mostrato estremamente malinconico dopo aver lasciato Roma e in molti hanno notato l’improvviso distacco dalla collega Francesca Chillemi, dopo mesi di complicità fuori e dentro al set di Viola come il Mare. Si è parlato di un sentimento non ricambiato che ha fatto intristire Can al punto di doversi prendere una pausa dal progetto El Turco, poi si è parlato di un infortunio al piede riportato durante alcune scene d’azione, infine di un riavvicinamento a Demet Ozdemir approfittando della crisi matrimoniale dell’ex collega.

Mentre Demet ha rotto il silenzio, Can è tornato su Instagram e ha spiegato di aver trascorso un momento buio ma di non aver vissuto nessuno dei gossip che gli sono stati attributi. Yaman è tornato sul set a Budapest con rinnovato spirito e ha deciso di pubblicare per i suoi fedeli fan un video che lo ritrae a cavallo alle prese con una scena d’azione della serie tv.

Il video ha fatto il giro del web in pochissimi minuti collezionando tanti likes da parte di chi è felice di vedere Yaman nuovamente spensierato. Anche Greta Ferro, co-protagonista dell’attore turco, si è mostrata felicissima di vederlo nuovamente in sella letteralmente e fisicamente. Tra i due, a dispetto di quanto ipotizzato dal gossip più spietato, sembra esserci una bella alchimia.