Can Yaman torna sul set, Demet Ozdemir rompe il silenzio sulla crisi matrimoniale

Can Yaman spegne le polemiche e torna sul set de El Turco, mentre Demet Ozdemir parla del matrimonio con Oguzhan Koc.

Can Yaman ha rotto il silenzio su Instagram una volta per tutte, dichiarando di aver passato un periodo particolare ma di essere pronto a tornare sul set de El Turco. Nel frattempo, Demet Ozdemir ha voluto mettere un freno sui gossip che riguardano la crisi matrimoniale con Ozughan Koc.

Can Yaman sparisce ancora, Demet Ozdemir zittisce il gossip

Nel corso delle ultime settimane, Can Yaman è sparito dai radar dopo essersi mostrato provato e malinconico su Instagram. Le moltissime fan dell’attore turco - ben 10 milioni sulla nota piattaforma social - si sono allarmate ed è partita una vera e propria caccia all’uomo. Yaman è stato avvistato così in un centro specializzato per gli infortuni e la fisioterapia a Budapest, dove si è trasferito momentaneamente per girare El Turco. Per questo si è diffuso il pettegolezzo che l’attore turco fosse stato vittima di un brutto infortunio, riportato a causa delle acrobazie nel ruolo di Balaban.

Nel frattempo, Yaman ha deciso di lasciare l’Ungheria per fare tappa in Turchia dove ha trovato la madre Guldem ad abbracciarlo. Nello stesso periodo, Demet Ozdemir è apparsa lontana dal marito Oguzhan Koc, e si è parlato di crisi matrimoniale scaturita proprio dal ritorno dell’ex Yaman in patria. Il pettegolezzo ha fatto il giro del mondo, soprattutto grazie a quelle fan che sono ancora innamorate di Daydreamer e dei personaggi di Can Diviti e Sanem Aydin che sperano di vedere insieme anche nella vita vera.

Dopo il polverone che si è alzato a causa del pettegolezzo piccante, Can ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa lo ha portato a chiudersi in sé stesso per queste lunghe settimane, negando sia la tristezza a livello sentimentale sia l’infortunio, tornado poi sul set de El Turco con rinnovato spirito. Anche Demet ha voluto mettere a tacere le voci sul suo matrimonio, e lo ha fatto con eleganza attraverso una serie di scatti che la ritraggono sorridente e felice insieme al marito Oguzhan. La bellissima attrice si è recata nella località costiera di Marmaris, spensierata e innamoratissima del suo sposo, e ha postato su Instagram le prove della loro breve vacanza insieme, concludendo con un sentito “ti amo” che spazza via ogni dubbio.