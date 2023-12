Can Yaman si lascia andare ad un piccolo Spoiler su Viola come il Mare 2, guarda

Gossip TV

Can Yaman e Giovanni Nasta: cosa combinano sul set della seconda stagione di Viola come il Mare?

Can Yaman è entusiasta per le riprese di Viola come il Mare 2. Dopo aver assicurato ai fan che la fiction che lo vede protagonista nel ruolo dell’ispettore capo, Francesco Demir, insieme a Francesca Chillemi tornerà presto su Canale 5 in prima serata, l’attore turco si lascia andare ad un piccolo e innocente spoiler che accende la curiosità del pubblico.

Can Yaman pubblica una foto dal set

C’è grande fermento per il ritorno in tv della seconda stagione di Viola come il Mare. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso grazie al finale aperto, che mina la storia d’amore nascente tra la protagonista Viola Vitale e l’ispettore capo Francesco Demir. Nonostante si pensasse che, a causa di altri impegni, Can Yaman non sarebbe tornato sul set, l’attore turco ha invece deciso di continuare questa avventura, molto affezionato alla sua parte e al cast della fiction targata Lux Vide.

Dopo aver rassicurato i fan sul fatto che Viola come il Mare 2 approderà ben presto su Canale 5 in prima serata con le nuove puntate, Can ha deciso di condividere un simpatico scatto dal set. Yaman ha pubblicato una foto insieme al collega Giovanni Nasta, accompagnata dalla frase: “Lezioni d’amore a Turi, vedremo se ha capito”.

Insomma, con questo piccolo spoiler, Yaman conferma che anche nella seconda stagione ci sarà una forte amicizia tra Demir e Turi, e che il suo assistente si prenderà una bella cotta ma per chi? Mentre i fan sperano di rivedere presto tutto il cast in tv, Can può tirare un sospiro di sollievo dopo un periodo complicato, segnato da gravi accuse a suo carico, che rischiava di metterlo in cattiva luce con i fan. Per fortuna tutti hanno capito le buone intenzioni dell’attore turco, che può ritenersi davvero molto fortunato per le sue ammiratrici pronte a seguirlo sempre e comunque in ogni avventura e disavventura.