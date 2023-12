Can Yaman rassicura i Fan, Viola come il Mare 2 tornerà a breve su Canale 5

Gossip TV

Tutti si chiedono, quando uscirà la seconda stagione di Viola come il Mare? Can Yaman si espone sulla fiction di Canale 5.

C’è grande attesa per la seconda stagione di Viola come il Mare. Tra attese, ritardi, qualche imprevisto, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno dato il loro meglio sul set della fiction, e ora l’attore turco ha deciso di rassicurare i suoi fan, ammettendo che la serie tv sta per tornare in onda in prima serata, su Canale 5.

Can Yaman si espone su Viola come il Mare 2

La seconda stagione di Viola come il Mare si sta facendo attendere dal pubblico di Canale 5, rimasto con il fiato sospeso dopo il finale della prima stagione. Tutti si domandano cosa accadrà tra Viola Vitale e l’affascinante ispettore capo Francesco Demir, dopo che la giornalista ha scoperto che potrebbero essere fratellastri. In questi ultimi mesi, Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati sul set della fiction targata Lux Vide, ma ci sono stati alcuni ritardi nella produzione che non hanno permesso la messa in onda in autunno, come si era dedotto inizialmente dai palinsesti Mediaset.

Mentre la fiction cambia location, paralizzando Genzano di Roma con migliaia di fan pronte a tutto pur di strappare un sorriso al divo turco, Can ha deciso di rassicurare le telespettatrici sul destino di Viola come il Mare 2. Nelle ultime ore, infatti, Yaman è tornato su Instagram dove ha pubblicato una foto che annuncia l’uscita della serie tv in oltre 40 Paesi in tutto il mondo, e l’arrivo della seconda stagione su Canale 5 tra pochissimo.

Insomma, anche se non è ancor chiara la data di debutto ufficiale, Yaman e Chillemi dovrebbero tornare sul piccolo schermo a gennaio, molto probabilmente dopo le ultime festività, con una stagione carica di colpi di scena e, si mormora, qualche affascinante nuovo ingresso.