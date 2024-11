Can Yaman si gode relax in discoteca mentre arriva l'ennesima Fake News sul suo conto!

Gossip TV

Can Yaman si sta rilassando e divertendo, apparendo in discoteca più bello che mai, ma nel frattempo arriva un'altra fake news sul suo conto, ecco di cosa si tratta.

Gli ultimi anni sono stati a dir poco intensi per Can Yaman. Da quando si è trasferito a Roma, infatti, l’attore turco è stato scelto per diverse produzioni, e ora si gode un po’ di relax con serate in discoteca e riposo prima di partire per il tour mondiale di El Turco. Sembra, tuttavia, che i suoi impegni gli precederanno la possibilità di tornare a vestire i panni di Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare. Ma sarà veramente così o si tratta di una fake news? Scopriamolo insieme.

Can Yaman si gode il meritato relax

Dopo l’incredibile successo raccolto con le sua soap, Can Yaman ha deciso di trasferirsi a Roma e la sua carriera è davvero decollata, grazie a grandi produzioni che lo hanno visto protagonista in questi ultimi anni. L’attore turco, infatti, è la Tigre della Malesia nel remake di Sandokan, una serie tv internazionale che approderà nell’autunno del 2025 su Rai 1, e che è stato il motivo che l’ha spinto a lasciare la Turchia, nonostante le riprese siano state rinviate per diversi anni. Yaman è anche il condottiero ottomano Balaban Agha nella serie tv El Turco, in uscita a febbraio 2025, e per questa serie tv è pronto a spendersi con un tour internazionale che inizierà a breve e lo vedrà spostarsi nei Paesi più importanti del mondo, dove gode già di un certo successo.

Nelle ultime ore, tuttavia, Can si rilassa e si diverte nella Capitale ed ecco che spuntano sui social i video delle sue serate in discoteche, una grande passione per l’attore turco che ama questo ambiente tra musica e ottimi cocktail da sorseggiare in compagnia. È decisamente un piacere per gli occhi vedere Yaman così felice e appagato, rilassato dopo una serie di lavori che gli sono costati fatica mentale e fisica, con diete proibitive e ritmi incalzanti. Sempre nelle ultime ore, tuttavia, si è insinuato un dubbio sul futuro dell’attore in una delle fiction che più di tutte lo hanno reso celebre anche fuori dall’Italia, ma si tratta di una notizia vera o di una fake news?

Can Yaman non sarà nel cast di Viola come il Mare 3?

Mentre si rilassa a Roma con gli amici di sempre con i quali ha festeggiato recentemente anche i suoi 35 anni, Can Yaman finisce nuovamente al centro delle indiscrezioni. Secondo voci sempre più insistenti, infatti, l’attore turco avrebbe deciso di non accettare di ricoprire nuovamente il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare. La fiction, stando ai palinsesti Mediaset, è attesa per il 2025 ma gli impegni di Can potrebbero non permettergli di prendere parte alle riprese insieme al resto del cast e alla co-protagonista Francesca Chillemi.

Il tour mondiale per El Turco, poi la promozione di Sandokan terranno Can lontano dall’impegno con la fiction di Canale 5? La notizia ha fatto tremare le fan, che sono decisamente molto affezionate a Demir, ma la notizia è falsa. Al momento, infatti, i produttori hanno confermato il ritorno dell’intero cast per la terza stagione e Yaman non ha fatto parola di un eventuale addio a Viola come il Mare anzi, ne ha sempre parlato con il cuore perché è un progetto che davvero lo entusiasma, soprattutto ora che il personaggio di Demir è sempre più caratterizzato e profondo.