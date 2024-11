Can Yaman, ecco come ha festeggiato il suo 35esimo compleanno: spuntano le prime Foto sul web

Gossip TV

Can Yaman compie 35 anni e festeggia con i suoi amici di sempre. Il divo turco, presto in giro per il mondo per parlare de El Turco, è felicissimo nelle foto che circolano sul web.

Can Yaman ha compiuto 35 anni. L’attore turco sta vivendo un momento straordinario per la sua carriera e ha voluto celebrare questo traguardo con i suoi amici di sempre, con una cena intima a casa e poi una serata in una nota discoteca romana, ecco gli scatti di Can che sono circolati sul web e hanno fatto impazzire le fan.

Can Yaman, compleanno da ricordare

Quanta strada ha fatto Can Yaman in questi anni. L’attore turco è diventato una personalità internazionale, affrancandosi dalle soap che inizialmente gli hanno donato tanta popolarità soprattutto in Italia e in Europa, grazie a nuovi progetti come El Turco e Sandokan. Dopo aver concluso le riprese della serie tv ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari, Yaman sarà impegnato per qualche tempo con un tour internazionale per parlare del personaggio di Balaban Agha e del lavoro svolto sul set de El Turco, atteso sul piccolo schermo per febbraio 2025. Prima, tuttavia, Yaman ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, un evento molto importante per l’attore che ha deciso di convivere questo giorno con i suoi amici di sempre.

È stata smentita del tutto la notizia di un cambiamento di agenzia che aveva fatto storcere il naso alle fan del divo più sensuale del momento, e Yaman non cede alle lusinghe neppure dopo tanto successo internazionale, rimanendo fedele alle persone che da sempre lo hanno sostenuto. Ma come ha festeggiato l’attore? Le prime foto che circolano sul web ci rivelano tutti i dettagli.

Can Yaman, ecco come ha festeggiato il suo compleanno

Lo scorso 8 novembre, Can Yaman ha festeggiato i suoi primi 35 anni e lo ha fatto con gli amici di sempre. Ancora a Roma prima di prendere parte ad un tour mondiale che lo porterà a parlare dell’impero sul set de El Turco, presentando la serie tv storica e il suo personaggio ovvero quello del condottiero ottomano Balaban Agha, Yaman ha organizzato una cena intima a casa con buon vino e tante chiacchiere. I festeggiamenti, poi, si sono spostati in una nota discoteca di Roma Nord, un luogo che l’attore è solito frequentare nei suoi momenti liberi non avendo mai nascosto la sua passione per i locali notturni e l’atmosfera che vi si respira.

Bello, bellissimo con un look total black composto da un completo elegante e una camicia portata quasi completamente sbottonata sul petto, Yaman ha catalizzato l’attenzione dei presenti con il suo fisico statuario e il suo fascino magnetico. Niente stravizi, dunque, per Yaman il quale tuttavia può concedersi una serata di svago e non stare attento alla dieta, che ha seguito in modo ferreo negli ultimi mesi per calarsi nei panni della Tigre della Malesia, perdendo circa dieci chili in un mese. Le fan di Yaman hanno seguito con attenzione ogni aggiornamento sul web ma ora tutti si chiedono: cosa sta aspettando Can per riaprire la pagina Instagram ufficiale che contava milioni e milioni di followers da tutto il mondo?