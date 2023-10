Can Yaman si espone su Viola come il Mare 2: ''Sarà uno spettacolo''

Gossip TV

Can Yaman pubblica un video su Instagram e fa una promessa per Viola come il Mare 2. Ecco cosa ha rivelato l'attore turco.

Can Yaman si trova in Sicilia dove sta girando la seconda stagione di Viola come il Mare. Tra una polemica e l’altra, il divo turco si è calato perfettamente nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, tanto da fare una promessa ai suoi fan su Instagram.

Can Yaman fa una promessa, cosa ha rivelato

Nelle ultime settimane, Can Yaman e Francesca Chillemi insieme a tutto il cast di Viola come il Mare 2 e agli addetti della produzione Lux Vide, si trova in Sicilia per girare nuove scene della fiction che presto tornerà in onda su Canale 5. Nonostante si pensasse che Yaman avesse in mente di abbondare il progetto, soprattutto dopo il difficile periodo trascorso a Budapest per girare la serie tv El Turco, da novembre disponibile sulla piattaforma streaming Disney +, Can ha stupito e si è ripresentato come ispettore capo Francesco Demir.

La trama della seconda stagione di Viola come il Mare si preannuncia emozionante e avvincente, terrà i fan con il fiato sospeso soprattutto per il rapporto tra Demir e Viola Vitale: i due saranno veramente fratellastri come sospettato dalla giornalista? Nel frattempo, Yaman si è reso protagonista di alcuni scandali a Palermo, ai quali ha replicato a tono facendo valere le proprie ragioni senza paura dell’opinione pubblica e delle accuse mosse nei suoi riguardi. L’attore ha deliziato i fan con un video ad alto tasso erotico, ricordando una delle ultime campagne di Dolce&Gabbana, per poi continuare a tenere traccia su Instagram degli incontri con i suoi ammiratori, a riprova del rispetto che nutre per loro. Anche poche ore fa, Can ha pubblicato un video di un incontro con i fan fuori dal set della fiction che sta girando al fianco della Chillemi, facendo una promessa inaspettata:

“Insieme ai miei fan veri … Come sempre anche oggi al campo base dopo che finisce il set. Si fa una fatica smisurata ma ne varrà la pena… Viola Come il Mare 2 sarà uno spettacolo. Grazie del costante sostegno”.

Questa la rivelazione di Yaman che dimostra giorno dopo giorno di tenere particolarmente al progetto di Viola come il Mare 2, contrariamente da quanto sostenuto da chi credeva che l’attore fosse pronto a mollare la fiction, forse anche a causa di dissapori con Chillemi. Certo è che i due fuori dal set sono molto distanti, ma chissà se davanti alle telecamere avranno mantenuto la loro naturale chimica.