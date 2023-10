Can Yaman pubblica un Video super Hot e infiamma il Web: la contromossa del divo turco

Gossip TV

Can Yaman mette un freno al mare di polemiche e giustificazioni delle ultime settimane. Il video hot su Instagram fa dimenticare tutto.

Can Yaman ha preso molto sul serio il suo diritto di replica pubblica, toccato nell’orgoglio quando è stato sostenuto che non rispetta i suoi fan come dovrebbe. Per il protagonista di Viola come il Mare, infatti, gli ammiratori sono sacri e non ha intenzione di mollare il punto. Per diversificare un po’ i suoi contenuti e tornare alla leggerezza di prima, tuttavia, Yaman pubblica un video che è decisamente ad alto tasso erotico.

Can Yaman cambia registro e incanta con un Video Hot

Da quando è stato pubblicato il video di Can Yaman che scaraventa al suolo il telefono cellulare di un fan tra le vie di Palermo, dove si trova in queste settimane per prendere parte alle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, il divo turco ha una missione. Can non accetta che si parli di lui in questo modo, soprattutto non con i fan che ha sempre rispettato e amato, dato che è perfettamente consapevole che senza tutto questo sostegno la sua carriera non sarebbe stata altrettanto brillante.

Sebbene le vere fan di Can abbiano capito la situazione, certe che il gesto dell’attore sia stato dettato dall’esigenza e non da un momento di rabbia indiscriminata, lui continua ad essere amaramente criticato e per questo sembra soffrire. Can continua a difendersi senza sosta sui social e viene acclamato dalle fan, che si recano anche vicino al set siciliano per dare il loro sostegno al divo turco.

Lui, nel frattempo, decide improvvisamente di cambiare registro e torna a pubblicare qualcosa che possa piacere a tutti, un piace per gli occhi si intende. Stiamo parlando di un video super sexy che li ritrae senza abiti durante le riprese per la nuova campagna Dolce&Gabbana dedicata alla skincare maschile, diretta da Valentino Sandoli. Un video che ha fatto impazzire più di qualche utente, e che si è guadagnato tantissime visualizzazioni su Instagram in poche ore.