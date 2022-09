Can Yaman saluta l’Italia commosso: ''Finisce un’era e ne inizia un’altra''

Gossip TV

Can Yaman vola a Budapest per le riprese de El Turco e lascia l’Italia per sei mesi. Ecco lo sfogo commovente dell’attore e la sua promessa.

Can Yaman apre un nuovo capitolo della sua vita professionale, decisamente in ascesa negli ultimi anni. Il divo turco più amato di sempre ha annunciato su Instagram di dover lasciare l’Italia per ben sei mesi, trasferendosi a Budapest per prendere parte alle riprese della nuova serie tv El Turco, un progetto che lo entusiasma e terrorizza e per il quale chiede tutto l’appoggio dei suoi numerosi fan.

Can Yaman si trasferisce a Budapest, l’arrivederci straziante

Da quando ha interpretato Can Divit nella soap Daydreamer, Can Yaman ha conosciuto un successo senza precedenti, innalzato nell’Olimpo dei sex symbol internazionali, amatissimo da orde di fan che farebbero di tutto per sostenere i suoi progetti, inondato da un amore smisurato e da nuove e allettanti proposte lavorative. Dopo essere stato messo in imbarazzo nello studio di Amici per colpa di Alessandra Celentano, Can si è lasciato intervistare nello studio di Verissimo con Francesca Chillemi, parlando del debutto imminente di Viola come il Mare, dal 30 settembre 2022 su Canale 5.

Yaman è soddisfatto del proprio lavoro, felice per essere riuscito a buttare già in modo definitivo la barriera linguistica e ad essere più che credibile recitando in italiano. Ora, tuttavia, una nuova sfida l’aspetta e potrebbe essere ancora più ardua. Can è stato scelto come protagonista de El Turco, serie originale Disney +, che lo vedrà impegnato in un cast internazionale e alle prese con un copione totalmente in lingue inglese. L’attore è pronto ad impegnarsi dopo una prima ricognizione sul set a Budapest e ha annunciato il suo arrivederci, molto commosso, all’Italia che lo ha accolto e ospitato in questi anni.

“A presto, Bel Paese ! Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti… È un’emozione grande, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice. Una volta terminata, sono certo che per me sarà una grande soddisfazione. Anche se sono un po’ spaventato, sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide: come recitare per la prima volta in inglese dopo averlo fatto in italiano. Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò”.

Can ha scritto una lunga dedica su Instagram, chiedendo l’aiuto e il sostegno dei suoi fan anche a distanza perché, come ha messo più volte in occasione di diverse interviste, sono i suoi sostenitori a motivarlo nel modo corretto e ad impedirgli di cadere nelle difficoltà. Yaman ha comunque rassicurato che la sua partenza non sarà definitiva, dato che tornerà in Italia per alcuni progetti importanti.

“Avrò bisogno della vostra vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra! Però prima di andarmene, vi regalo "Viola Come Il Mare" , so che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi cosi come è piaciuto a me. Io devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno: essere cittadino del mondo. Ci rivedremo Italia! Mi mancherete”.