Amici, Can Yaman che imbarazzo: tutta colpa di Alessandra Celentano

Can Yaman prende parte alla prima puntata della nuova edizione di Amici e Alessandra Celentano esagera.

La prima puntata della nuova edizione di Amici ha tenuto i fan del programma di Maria De Filippi con gli occhi incollati allo schermo, complice la presenza di Can Yaman in studio. Il divo turco ha potuto assegnare ben 4 maglie agli alunni più meritevoli, prima di essere messo in imbarazzo da Alessandra Celentano. Ecco cosa è successo.

Amici, Can Yaman e Alessandra Celentano: cosa è successo?

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento e i suoi fan attendono con ansia la messa in onda su Canale 5 della nuova fiction Viola come il Mare. La serie televisiva vede Yaman al fianco di Francesca Chillemi, con una trama esplosiva e molto innovativa, e grazie alla chimica che si respira tra loro è chiaro che il risultato non potrà che essere perfetto. Visto il successo del divo turco, Maria De Filippi ha deciso di invitarlo come ospite nel corso della prima puntata della nuova edizione di Amici.

Il talent show è tornato sul piccolo schermo e si sta formando una nuova classe e Can ha potuto scegliere ben 4 magliette per i nuovi talenti. Maria, che poco prima aveva chiesto ad Alessandra Celentano se avesse finalmente trovato l’amore questa estate, ha introdotto Yaman calcando la mano sul suo grande fascino. Celentano, prendendo la palla al balzo, ha stretto la mano all’attore e ha dichiarato pubblicamente che Can è il suo nuovo fidanzato, mettendo profondamente in imbarazzo l’ospite.

Yaman, infatti, non ha nascosto di sentirsi particolarmente emozionato per essere ad Amici, per poi congratularsi con la ballerina Maddalena che l’ha colpito in modo particolare. L'attore turco, in questi giorni, ha annunciato il suo nuovo impegno lontano dall'Italia, ovvero il nuovo ingaggio per El Turco, la serie tv Disney +, che lo vedrà soggiornare a Budapest per ben 6 mesi. Yaman ha comunque voluto rassicurare le fan: appena possibile tornerà per qualche giorno a Roma.

