Can Yaman ringrazia la Calabria, ''Mi trovo benissimo qui'': ecco il Video

Can Yaman incontra il presidente della regione Calabria e ringrazia tutti per l’ospitalità in un tenero video. Ecco cosa ha detto l’attore turco.

Can Yaman è sparito da Instagram, disattivando il suo account improvvisamente, mentre si concentra sul set di Sandokan in Calabria. E proprio ai calabresi vanno i sentiti ringraziamenti dell’attore turco, in un video insieme al presidente della regione Roberto Occhiuto. Ecco tutti i dettagli sull'ultima apparizione pubblica del divo turco.

Sandokan, Can Yaman non molla un colpo

Da quando è stato annunciato il progetto di Sandokan, Can Yaman lavora al personaggio della leggendaria Tigre della Malesia per l’adattamento targato Lux Vide, che andrà prossimamente in onda su Rai 1. Un adattamento che ripercorre le origini del corsaro più magnetico della letteratura e del piccolo schermo, dall’incontro con Lady Marianna - alla quale presta il volo l’esordiente attrice inglese Alanah Bloor - fino alla lotta contro lo spietato Lord Brooke, impersonato invece da Ed Westwick, nel conteso del predominio inglese e della lotta contro la supremazia bianca. Insomma, Yaman dovrà mettercela proprio tutta per non deludere le aspettative dei fan, affezionati al personaggio di Sandokan soprattutto grazie all’interpretazione di Kabir Bedi negli anni Settanta.

L’attore turco non molla un colpo sul set, scegliendo anche di chiudere improvvisamente il suo account Instagram forse proprio per non subire influenze esterne nel delicato momento delle riprese che, da qualche settimana, si sono spostate in Calabria. E proprio in un video al fianco del presidente della regione Roberto Occhiuto, Yaman fa il suo ringraziamento ai calabresi e alla loro calorosa accoglienza.

Can Yaman ringrazia la Calabria (VIDEO)

Il set di Sandokan si è ufficialmente spostato in Calabria dove saranno ultimate le registrazioni della serie tv per permettere la lavorazione e la messa in onda su Rai 1 al più presto. Alcune fan hanno fatto segnalazioni shock su Can Yaman, ammettendo di averlo trovato scontroso e scostante con loro nonostante consapevole del tempo atteso per poterlo incontrare anche per pochi secondi fuori dal set. Non è la prima volta che l’attore turco viene descritto come burbero e poco incline ad accontentare i fan, una notizia che stride con il suo continuo ringraziare le supporter sui social e mettersi a disposizione in lunghissime serate evento, allo scopo di raccogliere fondi per la sua associazione Can Yaman for Children. Lui, nel frattempo, mette a tacere le chiacchiere pur tenendosi lontano dai social, apparendo in un video insieme al presidente della regione Roberto Occhiuto, nel quale ringrazia la Calabria e i fan calabresi.

“Grazie ai calabresi per l’ospitalità […] Grazie della visita, oggi ci sono delle scene bellissime. Non combatto però ballo. Mi trovo benissimo qui, grazie”. Insomma, sorridente e molto sereno, Yaman ha ammesso di trovarsi molto bene e di sentirsi a casa anche lontano da Roma, pronto a dare il suo meglio sul set consapevole che questo ruolo sarà chiave per la sua carriera.