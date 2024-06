Can Yaman, arrivano segnalazioni shock dal set di Sandokan: cosa succede?

Gossip TV

Can Yaman, dopo aver chiuso il suo profilo Instagram, si trova al centro di alcune segnalazioni shock da parte della fan che lo attendono fuori dal set di Sandokan.

Can Yaman ha deciso improvvisamente di disattivare il suo account Instagram, immergendosi totalmente nella parte di Sandokan sul set allestito in Calabria. Nonostante si tenga lontano del gossip, è il gossip a trovare sempre e comunque l’attore turco, che è al centro di nuove segnalazioni. Ecco cosa è successo.

Can Yaman sparisce dai social

Come preannunciato all’inizio delle riprese, il set di Sandokan si è ufficialmente spostato in Calabria e gli attori lavorano duramente per concludere la serie televisiva, che andrà prossimamente in onda su Rai e sarà distribuita a livello internazionale. Il cast di Sandokan è un cast internazionale e il pubblico è molto curioso di scoprire se il prodotto finale sarà all’altezza del ricordo ancora impresso nella mente dell’originale serie tv con Kabir Bedi. Can Yaman, che presta il volto alla Tigre della Malesia, è entusiasta e si è impegnato davvero molto per calarsi nella parte del sensuale e magnetico corsaro, tra diete privative e tanta palestra, ma anche lezioni di dizioni per affrontare il copione in inglese.

Proprio Yaman ha fatto discutere negli ultimi giorni, decidendo improvvisamente di disattivare il suo account Instagram. L’attore turco lo ha già fatto in passato, tornando poi operativo sui social dopo un periodo di pausa, ma c’è chi crede che sia una semplice massa di marketing per far parlare di lui in questo momento di attesa. Sebbene si tenga lontano dal mondo social, Can è comunque sempre presente nelle indiscrezioni di gossip e le ultime segnalazioni sul suo conto sono, purtroppo, tutt’altro che positive. Ecco di cosa si tratta.

Can Yaman al centro di una segnalazione, cosa succede

Il set di Sandokan in Calabria ha attirato tantissime fan di Can Yaman, pronte ad attendere lunghissime ore fino alla fine delle riprese, per poter salutare il loro idolo e per poter scattare qualche foto insieme. E proprio da alcune di loro arrivano segnalazioni sul conto dell’attore turco, riportate su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Sembra che, nonostante professi un grande amore per le sue sostenitrici, Yaman sia piuttosto burbero con loro e non abbia molta voglia di fermarsi per foto e autografi, al contrario del suo collega americano Ed Westwick.

Secondo la segnalazione, infatti, mentre Yaman mette il muso ed evita contatti, la star di Gossip Girl si intrattiene volentieri con le fan nonostante la stanchezza della dura giornata lavorativa, dimostrandosi sempre solare e molto disponibile. Non è la prima volta che a Yaman viene mossa un’accusa del genere, e anche recentemente durante le riprese di Sandokan nel Lazio, più di una fan è rimasta delusa dalla scelta dell’attore di fuggire velocemente dal set senza fermarsi a salutare. Voi cosa ne pensate?