Sandokan, le prime immagine esclusive dal set della serie tv con Can Yaman (VIDEO)

Ecco il video promozionale e le prime immagini esclusive dal set di Sandokan, la seri tv prodotta da Lux Vide con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia.

Arrivano le prime foto ufficiali dal set di Sandokan, la serie tv prodotta da Lux Vide e ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, con Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, prossimamente in onda su Rai 1. Ecco lo spot promozionale con tutti i protagonisti e la trama dettagliata.

Sandokan, il photocall con i protagonisti della serie

Mentre continuano le riprese di Sandokan in Calabria, nel set allestito per ricreare il paradisiaco villaggio del Borneo abitato dalle tribù native dei Dayak, arrivano le prime immagini ufficiali dei protagonisti della serie tv prodotta da Lux Vide, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo e i fan di Can Yaman, che ha fatto girare la testa alle fan con un video su Instagram, non vedono l’ora di vederlo nei panni della Tigre della Malesia.

Il primo sguardo al nuovo Sandokan ci presenta una serie tv che, sebbene incentrata in un lontano periodo storico, ha saputo mescolare tocchi di pura modernità rispetto a quella con Kabir Bedi che negli anni Settanta stregò il pubblico italiano, portando l’attore indiano nell’Olimpo dei sex symbol internazionali. Con Yaman ci sono l’esordiente Alanah Bloor nei panni di Lady Marianna, poi Alessandro Preziosi che presta il volto a Yanez de Gomera, l’attore americano Ed Westwick ovvero il Chuck Bass di Gossip Girl nei panni dell’antagonista Lord Brooke, mentre il ruolo del Sergente Murray è stato affidano a John Hannah. Scopriamo insieme le trama dettagliata.

Sandokan, trama e curiosità sulla serie tv con Can Yaman

Ispirato al ciclo narrativo nato dalla geniale penna di Emilio Salgari, Sandokan ci propone una storia di amore, passione, avventura che esplora le origini della Tigre della Malesia, da semplice avventuriero a principe dei pirati. Siamo in Borneo tra le tribù native Dayak, dominate dalla spietata legge degli inglesi colonialisti, e Sandokan, a cui presta il volto Can Yaman, è un pirata che vive alla giornata insieme al fidato Yanez. La sua intera vita, tuttavia, sta per essere travolta dal colpo di fulmine per Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. Sebbene le loro anime siano affini, la storia d’amore è impossibile e ostacolato a tutti i costi, complice il leggendario cacciatore di pirati Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna. E in mezzo a questo turbinio di emozioni, amore e vendetta, il corsaro assisterà anche alla richiesta del popolo Dayak che cerca in lui un salvatore, portandolo così a diventare la leggendaria Tigre della Malesia.