Can Yaman, ricordate tutte le sue ex Fidanzate? Ecco i nomi e le Foto

Gossip TV

Ripercorriamo la vita sentimentale di Can Yaman, l’attore turco più amato di sempre. Ecco chi sono tutte le sue ex fidanzate.

Can Yaman è senza dubbio uno degli attori turchi più amati di sempre, con milioni di fan in tutto il mondo che per lui farebbero di tutto. Ora è impegnato sul set di Sandokan, dove sta dando tutto sé stesso, impegnato nella vita lavorativa a discapito di quella sentimentale. Ricordate tutte le storiche ex fidanzate di Can? Ecco i nomi e le loro foto.

Can Yaman tradito dalla sua storica fidanzata?

Per ripercorrere la vita sentimentale di Can Yaman, apparso al Tg 1 sul set di Sandokan poche ore fa, bisogna tornare all’epoca della sua prima soap ovvero Amore Testardo (Inadina Ask), che ha ottenuto un discreto successo per essere un esordio televisivo. Qui, infatti, Can si è innamorato della collega Acelya Topaloglu ma la relazione, un vero colpo di fulmine passionale, si è interrotta bruscamente durante le riprese della soap, che è stata recentemente acquistata da Mediaset e potrebbe arrivare presto su Canale 5.

Nel 2017, invece, Yaman ha conosciuto la collega Bestemsu Ozdemir con la quale, stando al gossip riportato dai media turchi e poi giunto anche in Italia, avrebbe intrapreso una convivenza certo di portare la bella attrice all’altare. La favola d’amore, tuttavia, non è durata dal momento che lei è stata paparazzata con un altro! Insomma, Can sarebbe stato tradito dalla donna che amava anche la Ozdemir ha assicurato più volte di non averlo mai fatto e che si trattava di un semplice malinteso. Lui, comunque, non l'ha mai perdonata.

Can Yaman e Diletta Leotta, un amore naufragato

Dopo questa sofferta rottura, Can Yaman è stato protagonista di diverse indiscrezioni che lo volevano legato ad alcune stiliste turche. Arriva poi il gossip più succulento, quello della presunta love story con Demet Ozdemir. I due attori si sono conosciuti sul set di Daydreamer (Erkenci Kus) e la loro alchimia è stata talmente speciale da far dubitare che tra loro vi fosse un mero rapporto professionale. Sebbene i due attori abbiano sempre negato coinvolgimenti emotivi, i media turchi si sono sbizzarriti nelle teorie più assurde tra matrimoni saltati a causa di tradimenti da parte di Can, ritorno di fiamma prima delle nozze di Demet - attualmente single dato che ah divorziato dopo solo se mesi dal matrimonio - e tanto altro. Ufficialmente, tuttavia, tra i due non è successo nulla anche se le fan di Daydreamer continuano a sperare.

Flirt mai avvenuto anche con Francesca Chillemi con la quale ha condiviso il set di Viola come il Mare, tornando anche nella terza stagione della fiction in onda su Canale 5. Nonostante qualche avvistamento e i loro atteggiamenti intimi e coinvolti, Yaman e Chillemi sono semplici colleghi. Infine, giungiamo alla relazione più chiacchierata di Can ovvero quella con Diletta Leotta. I due sono stati molto innamorati e affiatati, tanto che si pensava che la relazione avrebbe portato presto alle nozze ma qualcosa si è rotto, come ha spiegato anche la giornalista di DAZN a Verissimo, ammettendo di aver spinto sull’acceleratore di un rapporto nato tra due ragazzi giovani e ancora poco consapevoli.