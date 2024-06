Can Yaman appare al Tg 1 dal set di Sandokan, ecco cosa ha rivelato (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman, impegnato sul set di Sandokan in Calabria, appare in una breve intervista al Tg 1, ecco cosa ha svelato sulla nuova serie tv che andrà in onda su Rai 1.

In Calabria è stato ricreato alla perfezione il villaggio di Labuan, set delle avventure di Sandokan, il leggendario corsaro nato dalla penna di Emilio Salgari, che torna in televisione dopo decenni dalla versione tanto amata dal pubblico con Kabir Bedi come protagonista. Can Yaman indossa i panni della Tigre della Malesia, ed ecco cosa ha rivelato in un’intervista al Tg 1 poche ore fa.

Can Yaman, sul set di Sandokan si impegna al massimo

Fu proprio l’annuncio del progetto del remake di Sandokan a portare Can Yaman in Italia qualche anno fa, cavalcando l’onda del successo incredibile della soap Daydreamer, che lo ha definitivamente consacrato a sex symbol anche fuori dalla Turchia. Il progetto, targato Lux Vide, prende vita proprio in questi mesi con un cast internazionale, un copione in inglese e la promessa di sbarcare al più presto su Rai 1 per la gioia dei telespettatori. Tanta la curiosità di vedere Yaman nei panni della leggendaria Tigre della Malesia, il corsaro magnetico e accattivante tratto dal ciclo narrativo di Emilio Salgari.

Yaman si è impegnato duramente per poter offrire al suo pubblico la migliore versione di Sandokan possibile, tra diete proibitive e allenamenti intensi che gli servono per le scene di combattimenti all’ultimo sangue e fuga adrenaliniche. Can ha ringraziato pubblicamente la Calabria, dove è stato ricreato il villaggio di Labuan, per la calorosa accoglienza ma è poi sparito da Instagram, lasciando le fan interdette. Ora, tuttavia, l’attore turco riappare in un’intervista esclusiva del Tg 1.

Can Yaman intervistato al Tg 1

Mentre in Calabria si stanno tenendo le riprese di Sandokan, che sbracherà prossimamente su Rai 1, Can Yaman tiene l’attenzione alta per calarsi nel ruolo della Tigre della Malesia alla perfezione. L’attore turco, sebbene entusiasta di questa occasione, è consapevole che dovrà confrontarsi con il ricordo di Kabir Bedi nei panni di Sandokan, e non ha intenzione di deludere le aspettative delle sue fan. Poche ore fa, durante un servizio esclusivo del Tg 1 sul set della fiction prodotta da Lux Vide, Yaman ha rilasciato una breve intervista, parlando della preparazione che ha richiesto il suo personaggio.

“Ho fatto tanti allenamenti di fighting e coltello e spada, sono diventato esperto. Ho imparato come cavalcare e sono amico dei cavalli ora”.

Can, davvero sexy nei panni di Sandokan con il costume di scena che gli dona, ha sorriso alle telecamere mostrandosi pieno di energie e voglia di fare, raccontando come si è preparato per il ruolo, che ha richiesto anche lezioni di dizione dato che il copione è tutto in inglese. Con Yaman ci saranno anche l’esordiente Alanah Bloor nei panni di Lady Marianna, Alessandro Preziosi che presta il volto a Yanez de Gomera e poi Ed Westwick che impersona l’antagonista Lord Brooke.