Can Yaman protagonista di una clamorosa Anticipazione: c’entra Viola come il Mare

Can Yaman su Canale 5 con Viola come il Mare. Ecco le prime anticipazioni sul debutto della fiction.

C’è grande attesa per la messa in onda di Viola come il Mare, la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi. Scoperta la trama e il cast, il pubblico si chiede quando potrà vedere il divo turco sul piccolo schermate e finalmente sono apparse le prime anticipazioni.

Can Yaman, ecco quando andrà in onda la sua Fiction

L’attesa è sempre più pressante e il pubblico di Canale 5 non vede l’ora di poter osservare Can Yaman alle prese con il primo copione tutto in italiano, al fianco di Francesca Chillemi. Il divo turco del momento ha lavorato duramente per perfezionare la pronuncia e rendere credibile il personaggio di Francesco Demir, affascinante poliziotto che si ritroverà a collaborare con Viola, impersonata dalla Chillemi. Per Yaman la nuova fiction Viola come il Mare rappresenta un banco di prova, soprattutto in vista delle riprese del nuovo Sandokan, che lo stanno portando a lunghe ed estenuanti sessioni di palestra per mettere ancora più in risalto i suoi muscoli.

La serie tv di Mediaset sarebbe dovuta andare in onda ben prima dell’autunno 2022, ma è stata spostata per alcuni problemi tecnici e ora finalmente sono apparse le prime anticipazioni sulla messa in onda. Su Twitter, infatti, è emerso che le puntate della fiction saranno trasmesse a settembre, in prima serata, ogni mercoledì su Canale 5.

Un’ottima notizia per i fan di Yaman, messo all’angolo da un collega turco, che soffrono il fatto di non riuscire a sopportare la prolungata assenza dell’attore dalla televisione. Lui, nel frattempo, si dedica ai nuovi progetti ma anche alla ritrovata passione per la cucina, sperimentando nuovi e deliziosi piatti, chissà se in vista del corteggiamento di qualche nuova fiamma: la lingua dell’amore, si sa, si parla attraverso la cucina e Can sta diventando un vero e propri cuoco provetto.