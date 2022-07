Can Yaman messo all’angolo, il collega turco lo sfida con questo scatto social! (FOTO)

Gossip TV

Can Yaman ha un rivale temibile, anche Kerem Bursin sta faticando con lunghe sessioni di palestra e il risultato è da dieci e lode.

Il divo turco più amato ha un rivale temibile e altrettanto sensuale, che trascorre lunghe ore in palestra - proprio come lui nelle ultime settimane - raggiungendo una forma fisica da urlo. Can Yaman si sfida con Kerem Bursin, la star di Love is in the Air? Certamente il confronto è da perderci la testa.

Can Yaman e Kerem Bursin: due sex symbol… In palestra!

Can Yaman si sta mettendo duramente alla prova con allenamenti sempre più importanti, che tonificano la sua massa muscolare già notevole e lo portano a guadagnare agilità, in vista delle scene di stunt che lo attendono sul set di Sandokan e de El Turco. Nei prossimi mesi, infatti, Yaman sarà impegnatissimo in due ruoli che lo vedranno mettersi alla prova sia dal punto di vista recitativo, soprattutto per quanto riguarda il remake di Sandokan che ha come precedente illustre Kabir Bedi.

Nel frattempo, in Turchia, un altro divo amatissimo ha deciso di mostrare i suoi muscoli su Instagram, sebbene sia noto per la sua grande discrezione. Stiamo parlando di Kerem Bursin, il protagonista della soap Love is in the Air insieme ad Hande Ercel. I due attori hanno vissuto una bellissima storia d’amore, che si mormora sia finita diversi mesi fa ma che stia per sfociare in un clamoroso ritorno di fiamma, per la gioia di tutti i fan di Serkan e Eda.

Nelle ultime ore, Kerem ha deciso di condividere con i suoi numerosi fan una foto che mette in mostra l’incedibile massa muscolare, e il paragone è stato immediato. Chi è più in forma, Can Yaman o Kerem Bursin? In realtà tra i due attori non vi è alcuna competizione, essendo per altro impegnato su fronti lavorativi completamente opposti e avendo progetti totalmente diversi per i prossimi anni. Dunque, invece del paragone, sarebbe meglio godere di entrambi, soprattutto ora che sono emersi dettagli shock sulla relazione tra Can e Demet.