Can Yaman che muscoli! L’attore turco continua l’allenamento per Sandokan (VIDEO)

Gossip TV

Can Yaman si dà da fare in palestra, gli allenamenti per Sandokan non sono cosa da poco.

Can Yaman continua le sue sessioni di intenso allenamento in palestra, pronto a mettersi in forma per Sandokan. Il divo turco più amato degli ultimi anni non molla neppure per un giorno, e si mostra sudato, accaldato e pieno di muscoli in alcuni video su Instagram.

Can Yaman si mostra così su Instagram!

Can Yaman sarà ufficialmente il nuovo Sandokan nel remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta, che lo vedrà nei panni della Tigre della Malesia. Il progetto è slittato per diversi mesi, durante il quali Can ha vestito i panni di Francesco Demir in Viola come il Mare, in onda in autunno su Canale 5, ma ora è il momento di tornare in forma perché il ruolo di Sandokan non sarà facile da affrontare a livello fisico, dato che vi saranno molte scene di lotte intense, fughe e prove di perfetta padronanza del corpo.

Can non è spaventato e prende la novità come un modo per migliorare sé stesso, tanto che si è messo subito all’opera con lunghissime sessione di palestra, dove sta attivando altri muscoli (come se l’armamentario non fosse già decisamente considerevole) e adottando tecniche che gli permetteranno di dare il meglio sul set. Al momento non vi sono molte informazioni sulla nuova versione di Sandokan, tranne che il ruolo di Yanez dovrebbe andare a Luca Argentero e il ruolo di Marianne sembra ancora essere conteso da diversi volti del cinema e della televisione, che vedono in questa serie tv una bella opportunità.

Nel frattempo, Can è finito nell’ennesima polemica a causa di Hande Ercel. La co-protagonista di El Turco si è lamentata pubblicamente per l’incredibile disparità salariale con Can, ammettendo di essere in dubbio se firmare o meno il contratto, e tutti si sarebbero aspettati che Yaman intervenisse in sua difesa, difendendo i diritti delle donne lavoratrici. Difesa che, almeno per il momento, non è ancora pubblicamente arrivata.