Can Yaman pronto a consegnare alle Fan Viola come il Mare 2, oggi ultimo giorno di riprese!

Gossip TV

Can Yaman sul set di Viola come il Mare 2 per l’ultimo giorno di riprese, il divo turco non vede l’ora di tornare su Canale 5.

Oggi ultimo giorno di riprese di Viola come il Mare 2. La seconda stagione della fiction, targata Lux Vide, si prepara a tornare in onda su Canale 5 e Can Yaman è pronto a consegnare la sua nuova fatica televisiva alle fan.

Can Yaman sta per tornare, ultimo giorno di riprese!

Dopo mesi e mesi intensi, trascorsi sul set di Viola come il Mare tra Roma, Palermo e Genzano di Roma, la seconda stagione della fiction targata Lux Vide è ultimata. Oggi, infatti, Can Yaman, Francesca Chillemi e tutti gli attori della serie tv si sono ritrovati per gli ultimi ciak che segnano la fine ufficiale delle riprese. Un’avventura emozionante, a tratti complicata, per Can Yaman che si è visto accusato di aver maltrattato un fan e poi una negoziante durante le riprese, finendo per dovere difendere su Instagram dove, per fortuna, ha trovato l’immediato appoggio di tutte le sue fan. Il divo turco, infatti, è molto amato in Italia e non solamente per la sua innegabile bellezza.

Can ha un cuore d’oro, si occupa dei più fragili con la sua associazione benefica Can Yaman for Children, e ha l’umiltà di ricordarsi che se è una stella della televisione è anche grazie all’affetto enorme delle sue sostenitrici. L’attore è fiero del suo fan club, che ha festeggiato una bella rivincita che Can si è preso in patria, quando una piattaforma turca ha acquistato la prima stagione di Viola come il Mare dopo le polemiche contro l’attore, estromesso da diversi set e opportunità. Oggi, dunque, si conclude ufficialmente l’avventura nei panni di Francesco Demir, salvo rinnovo della fiction per una terza stagione, ma Yaman ha già molti altri progetti in cantiere.

Primo tra tutti, ovviamente, il remake di Sandokan dove sarà la leggendaria Tigre della Malesia, personaggio nato dalla fantasia e dal genio di Emilio Salgari e reso noto cinematograficamente da Kabir Bedi. Il nuovo progetto potrebbe dare nuove gloria a Yaman, ma potrebbe rivelarsi anche una terribile trappola dato che l’attore dovrà confrontarsi con un sex symbol tra i più amati nell’immaginario collettivo, dando prova di saper essere affascinante, forte ma anche convincente. Nel frattempo, le fan di Can festeggiano l’ultimo giorno di riprese sui social, pronte a sintonizzarsi su Canale 5 per le nuove puntate di Viola come il Mare, che presumibilmente andrà in onda dopo la Befana.