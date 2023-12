Can Yaman si prende una grossa rivincita e torna sulla Tv turca, cosa è successo

Gossip TV

Can Yaman sbarca con la prima stagione di Viola come il Mare anche in Turchia e le fan esultano, grande rivincita dell’attore.

Grande colpo di scena per Can Yaman, festeggiato dalle sue fan sui social, in particolare su Twitter dove tutti si sono mostrati entusiasti all’idea che la prima stagione di Viola come il Mare fosse stata acquistata in Turchia. Sembra, infatti, che l’attore sia in lite con le case di produzione della sua madre patria, e che finalmente sia il momento di prendersi la sua rivincita.

Can Yaman si prende la sua “vendetta”, cosa è successo

Impegnato sul set della seconda stagione di Viola come il Mare, di cui ormai sono quasi ultimate le riprese e che si prepara al grande debutto su Canale 5, molto atteso dagli spettatori che sono rimasti con il fiato sospeso per il finale della prima stagione che non chiariva se Viola Vitale e Francesco Demir avrebbero potuto amarsi o sarebbero stati legati da un destino inaspettato e sconvolgente. Can Yaman è tornato sul set della fiction targata Lux Vide con l’intenzione di dare spettacolo per le sue fan, come ha fatto recentemente con la foto senza veli pubblicata sui social, ma anche impegnandosi come mai prima per calarsi nuovamente nel ruolo di Demir.

Dopo aver superato lo scoglio del copione in italiano, Can ha preso confidenza e sicurezza e siamo certi che il suo lavoro davanti le telecamere sarà più che apprezzabile. Nelle ultime ore, tuttavia, a far parlare le sostenitrici del divo turco è una notizia davvero inaspettata, ovvero l’acquisto della prima stagione di Viola come il Mare da parte della piattaforma turca Blu Tv. Vi chiederete, cosa c’è di strano? Le fan più accanite di Yaman hanno seguito con interesse la carriera dell’attore, scoprendo che le emittenti e le case di produzione in Turchia, anziché cogliere il potenziale artistico ma anche pubblicitario di Can, lo hanno spesso e volentieri screditato. Can ha scelto l’Italia per amore, ma anche perché sembra che in casa non fosse così tanto amato né stimato, anzi al contrario Yaman ha dovuto dimostrare sempre un po’ più degli altri.

Che dire...dal annientarlo e schifarlo in tutte le maniere...a comprare una sua serie girata in Italia è un attimo..😄e pensare che ce l avevano in casa! Che soddisfazione!!! Adesso guarderanno loro con i sottotitoli😉#CanYaman #Laruotagira pic.twitter.com/aGzff3HpWG — valeria0301 (@valeria03012) December 18, 2023

Insomma, la notizia ha mandato fuori di testa tutte le sostenitrici del divo turco, che gridano alla rivincita dopo tanto dispiacere e ingiustizia. Nel frattempo, in occasione di una importante premiazione al Campidoglio, Yaman è stato invitato a ritirare un premio per il suo impegno sociale con l’associazione benefica Can Yaman for Children. L’attore tiene molto alla beneficienza e al rendersi utile, sopratutto per i piccoli ricoverati in ospedale, e i suoi progetti sono sempre solidi e concreti.