Can Yaman, prime immagini de El Turco ovvero ''una storia basata su eventi reali'': l'aggiornamento dell'ultimo minuto!

Gossip TV

La pagina Instagram ufficiale de El Turco pubblica in esclusiva le prime immagini della serie tv con Can Yaman, ecco l'aggiornamento dell'ultimo minuto sulla serie tv basta su eventi realmente accaduti.

Ecco le prime immagini esclusive de El Turco, la serie tv con Can Yaman nei panni di Balaban Agha, che approderà sul piccolo schermo a febbraio 2025. La pagina Instagram ufficiale dedicata alla produzione con Yaman come protagonista pubblica alcuni scatti, invitando i fan a continuare ad attendere perché manca sempre meno per nuove notizie clamorose.

El Turco con Can Yaman ha una data di debutto ufficiale

Ormai tutto è pronto per il debutto ufficiale de El Turco, la serie tv con Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha che per lungo tempo è rimasta nell’ombra, pronta per la televisione ma senza un contratto che le permettesse di approdare sul piccolo schermo. Yaman ha confermato la data ufficiale, fissata a febbraio 2025, ma manca ancora la conferma dell’emittente o della piattaforma digitale che ne ha acquisito i diritti e che la trasmetterà in esclusiva, dopo il rifiuto di Disney + di rinnovare i diritti sul prodotto. Ispirata dal romanzo omonimo dello scrittore e storico Orhan Yeniaras, El Turco percorre la storia di Balaban Agha durante il secondo assedio di Vienna quando il condottiero valoroso, ferito e stanco, è costretto a ripiegare verso l’Italia, fermandosi in Moena.

Qui l’uomo sarà accolto calorosamente nonostante la diversa cultura e religione, e rimarrà stupito nel constatare quanto amore si possa dare pur stando tra due fronti opposti, scegliendo così di combattere per gli abitanti della Moena e liberarli dai soprusi. Yaman è il protagonista della vicenda e con lui ci sarà Greta Ferro, che avrà un ruolo molto importante nella serie tv ma anche nel cambiamento di Agha. I due attori sono andati molto d’accordo sul set, uniti anche dalla mancanza per l’Italia dato che entrambi sono dovuti rimanere per sei lunghi mesi a Budapest, e i fan dell’attore turco sono curiosi di scoprire se si sarà creata la giusta chimica davanti le telecamere. Nel frattempo, sulla pagina ufficiale Instagram de El Turco arriva un nuovo aggiornamento.

El Turco “basato su eventi realmente accaduti”, ultimi aggiornamenti

Fiato sospeso per El Turco: la serie tv arriva a febbraio 2025 ma nessuno sa ancora dove sarà possibile vederla. Le fan di Can Yaman sono già pronte a dare tutti i loro soldi alla prima piattaforma streaming che ne acquisterà i diritti, ma nel frattempo si tengono aggiornate grazie alla pagina Instagram ufficiale della serie tv dove, proprio nelle ultime ore, sono apparse le prime immagini ufficiali. Vediamo Yaman, sporco di terra e con segni di lotta e sangue sul volto, in un primo piano mozzafiato, poi eccolo di nuovo insieme ai suoi soldati con il costume storico e i capelli lunghi selvaggi e sensuali. Insomma, Can è un condottiero valoro senza dubbio ma è anche un condottiero super sexy, e qui non ci piove!

“Una storia basata su eventi realmente accaduti. Continuate ad aspettare”, si legge sulla pagina Instagram. In effetti, per i più curiosi, in Moena è ancora possibile osservare i segni del passaggio di Balaban Agha con tantissime strade dedicate a nomi turchi e una statua del condottiero, che per il popolo locale divenne un errore grazie al coraggio di non lasciarsi schiacciare dai più potenti.