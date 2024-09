Can Yaman, El Turco ha una data ufficiale: la serie tv debutta a Febbraio 2025, ecco le Anticipazioni

Gossip TV

Can Yaman rivela la data ufficiale di debutto de El Turco, la serie tv che lo vede al fianco di Greta Ferro. Ecco le Anticipazioni ufficiali e tutto quello che sappiamo.

Finalmente ottime e soddisfacenti notizie per le fan di Can Yaman che erano in trepidante attesa di El Turco, la serie tv che vede l’affascinante attore turco prestare il volto al condottiero ottomano Balaban Agha al fianco di Greta Ferro. Dopo lo stop alla messa in onda dovuta alla mancanza acquisizione della serie tv da parte della piattaforma Disney +, nonostante si fosse proposta ad inizio progetto, ecco che Yaman svela la data di debutto ufficiale, ovvero febbraio 2025. Cosa sappiamo e tutte le Anticipazioni.

Can Yaman è Balaban Agah ne El Turco

Il progetto de El Turco è stato uno dei più importanti per Can Yaman e non solo perché lo ha messo alla prova con materiale tutto nuovo, come il combattimento a corpo libero, un copione interamente in lingua inglese, lezioni di dizioni e sei lunghi mesi lontano da Roma, la città che ha scelto come sua nuova casa dopo l’addio in Turchia. È stato l’attore stesso, infatti, a raccontare del suo impegno sul set della serie tv tratta dal romanzo omonimo dello scrittore e storico Orhan Yeniaras, ammettendo di aver fatto un’ottima palestra su questo set, raccogliendo esperienze che ha usato poi in particolare in Sandokan, le cui riprese sono state ultimate da poche settimane dopo quattro intensi mesi. Can ha passato un periodo non facile lontano dalla sua casa e dai suoi affetti, complice un piccolo infortunio che l’ha reso triste, ma l’amore delle sue fan e della famiglia l’ha spronato, portandolo a terminare il faticoso lavoro davanti le telecamere.

Nella serie tv, Can recita la fianco di Greta Ferro, amata attrice italiana resa celebre soprattutto dalla sua interpretazione di Irene nella serie Made in Italy, disponibile su Prime Video. Il prodotto sarebbe dovuto approdare, pochi mesi dopo la fine delle riprese, sulla piattaforma streaming Disney + che ne aveva immediatamente acquistato i diritti. Ma qualcosa è cambiato e l’azienda si è tirata indietro, non rinnovando il contratto, e cedendo i diritti con grande delusione da parte della fan di Yaman, che hanno trovato ingiusto questo trattamento. Ma di cosa parla El Turco? Nella serie tv, Can impersona Balaban Agha ovvero un affascinante e forte condottiero ottomano durante il secondo assedio di Vienna. Dopo essere stato ferito in battaglia, Balaban trova rifugio in Moena e qui, entrando a contatto con i suoi abitanti, capisce di aver sempre fatto distinzioni troppo generali in base alla religione e alla cultura, e si propone come salvatore di un popolo oppresso dalle ingiustizie, finendo per diventare un vero e proprio eroe locale.

Can Yaman svela la data di debutto de El Turco

La storia raccontata ne El Turco è molto affascinante, mescolando fantasia e storia, dal momento che in Moena ci sono ancora i segni visibili della presenza del mitico condottiero ottomano. Can Yaman era entusiasta all’idea di poter mostrare alle sue fan questa grande fatica davanti alle telecamere, su un set che l’ha portato lontano da Roma per lunghi mesi, e dunque non deve aver preso benissimo il mancato lancio su Disney +. L’attore turco si è distratto grazie a nuovi progetti, ma non ha dimenticato di aggiornare le sue sostenitrici su El Turco, dando finalmente buone notizie. Nelle ultime ore, poi, è arrivata la conferma ufficiale dal momento che l’attore turco ha svelato:

“Abbiamo cenato con i produttori di El Turco e andrà in onda a febbraio 2025”.

Insomma, Balaban Agha e le sue mitiche imprese arriveranno sul piccolo schermo tra pochissimi mesi, a febbraio 2025, ma non è ancora stato svelato su quale canale. L’ipotesi è che in Italia venga acquistato da Mediaset Extra, dato che sappiamo bene che le soap con Yaman sono un successo assicurato, per poi essere testato prima di finire in prima visione su Canale 5. Nulla di certo al momento, solo tanta suspance ma anche gioia nel sapere che finalmente El Turco verrà regalato ai telespettatori come merita questa super produzione.