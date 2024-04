Can Yaman e Francesca Chillemi infiammano il web, ecco le nuove foto di coppia!

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi, i protagonisti di Viola come il Mare 2, sono super sensuali e glamour nelle nuove foto dal set.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale nella seconda stagione di Viola come il Mare, la fiction targata Lux Vide. L’attore turco ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con la bella collega siciliana, infiammando immediatamente il popolo del web.

Can Yaman e Francesca Chillemi, che coppia!

L’attesa è finita e la seconda stagione di Viola come il Mare è finalmente disponibile in streaming su Mediaset Infinity, mentre approderà in prima serata su Canale 5 a partire dal 3 maggio 2024. Can Yaman e Francesca Chillemi tornano ad indossare i panni dell’ispettore capo Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. La prima stagione si era conclusa con un finale amaro, con Viola delusa da Demir che l’ha piantata in asso nel bel mezzo della loro cena romantica per poi venire rapita da Buscemi che è la talpa all’interno del distretto.

Nella seconda stagione ci sarà una grande evoluzione del rapporto tra Viola e Francesco, ma scopriremo prima se i due sono divisi da un destino inaspettato, quello che potrebbe far scoprire loro di essere in realtà fratellastri. Nel frattempo, mentre è impegnato sul set di Sandokan nei panni della Tigre della Malesia, Can ha pubblicato su Instagram alcuni scatti con Francesca, mostrando la grande complicità tra loro.

I due protagonisti di Viola come il Mare indossano abiti eleganti e sensuali e Yaman ha uno sguardo davvero intenso mentre osserva di vicino la sua partner sul set. Tra i due attori c’è una bellissima sintonia che in passato ha dato adito anche a gossip piccanti, puntualmente smentiti dai diretti interessati, e Yaman non ha nascosto di voler tornare a lavorare con Chillemi, in un progetto tutto nuovo e totalmente diverso da quello della fiction targata Lux Vide.