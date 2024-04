Can Yaman parla di Maria De Filippi e ammette: ''Mi ha sempre voluto accogliere''

Gossip TV

Can Yaman, ospite dell’ultima puntata del Serale di Amici su Canale 5 per una sorpresa a Cristiano Malgioglio, ha ringraziato pubblicamente Maria De Filippi, cosa ha detto.

Can Yaman sta vivendo un momento d’oro con il ritorno su Canale 5 con la seconda stagione di Viola come il Mare, poi l’inizio delle riprese di Sandokan, l’intervista a Verissimo che ha sciolto tutte le sue fan e, infine, la sorpresa a Cristiano Malgioglio durante l’ultima puntata del Serale di Amici. Proprio a tal proposito, Yaman ha voluto ringraziare pubblicamente Maria De Filippi, dedicandole bellissime parole su Instagram.

Can Yaman ringrazia Maria De Filippi, ecco perché

La popolarità di Can Yaman è in ascesa, disegna una parabola che punta in alto e sembra non avere fine, da quando il successo è esploso in Italia grazie a Daydreamer e lui ha deciso di lasciare la Turchia, che lavorativamente parlando gli stava sempre più stretta, per trasferirsi in pianta stabile in Italia. Yaman torna su Canale 5 con la seconda stagione di Viola come il Mare, la fortunata fiction targata Lux Vide dove recita la fianco di Francesca Chillemi interpretando l’affascinante e burbero capo ispettore Francesco Demir. Proprio con la bella collega siciliana Yaman ha fatto un’intervista doppia nello studio di Verissimo, rilasciando parole sulla sua voglia di paternità e scatenando il delirio tra le fan.

Nel frattempo, Can è stato anche ospite dell’ultima puntata del Serale di Amici andata in onda su Canale 5, invitato da Maria De Filippi per una divertente sorpresa a Cristiano Malgioglio, uno dei giudici. E proprio alla padrona di casa, l’attore turco ha voluto fare una sentita dedica su Instagram, ammettendo di essersi sempre sentito accolto dalla presentatrice con il sorriso sincero sul volto, facendolo sentire a casa anche nei primissimi mesi di permanenza in Italia.

“Lei comunque è stata una delle prime persone che ho conosciuto qua, dandomi la possibilità di scoprire alcune dinamiche della tv italiana e facendomi sentire a casa. Le voglio bene anch’io ed è sempre un piacere mio essere ospite da lei”.

Can ha ammesso di aver avvertito sempre grande affetto da parte della De Filippi, la quale in effetti negli anni lo ha voluto in un po’ tutte le sue trasmissioni come ospite, in particolare a C’è Posta per Te. Nel frattempo, Yaman è impegnato sul set di Sandokan nei panni della Tigre della Malesia, pronto a riportare sul piccolo schermo il leggendario personaggio creato dalla penna di Emilio Salgari.