Can Yaman non lo nasconde: ''Senza di loro, non me la vivrei bene''

Can Yaman e Francesca Chillemi parlano di Viola come il Mare e dell’affetto ricevuto dal pubblico a Venezia.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti della settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, per parlare di Viola come il Mare. Ecco cosa ha svelato l’attore turco a proposito della fiction, presto in onda su Canale 5, e dell’affetto immenso ricevuto dal pubblico.

Can Yaman grato alle fan, l’assalto a Venezia

Ovunque vada, Can Yaman può contare su una certezza: un gruppo piuttosto cospicuo di fan lo troverà, intercetterà i suoi spostamenti e si farà trovare ad attenderlo con cellulare alla mano e tutto il necessario per autografi e dediche. L’attore turco è amatissimo, decisamente uno dei Vip più seguiti negli ultimi anni sia sui social - su Instagram conta 9.9 milioni di fan - ma anche nella realtà. Talvolta l’invadenza delle fan si è fatta sentire e Yaman ha cercato di chiarire il suo bisogno di privacy e spazi personali, costretto a cambiare casa dopo che le più accanite tra le sue sostenitrici trascorrevano intere giornate sotto al suo balcone.

Recentemente, Can si è scagliato contro le fan che non fanno che criticare le donne al suo fianco, prendendosela anche con Francesca Chillemi che per lui è un’ottima collega e amica. Proprio insieme alla bella attrice siciliana, Yaman è volato a Venezia e anche qui ha trovato fan ad attenderlo. Dopo un secondo red carpet decisamente sexy, Can e Francesca sono stati intervistati da La Repubblica e l’attore turco ha raccontato la gioia di ricevere così tanto affetto:

“Io senza le fan, secondo me, non me la vivrei bene. La loro presenza, questo amore, questo affetto mi carica ancora di più e mi fa sentire che ho fatto un lavoro importante. Questo mi motiva ancora di più e mi fa venire voglia di sfondare. Non vedo l’ora di andare in onda, sperando che al pubblico piaccia”.

Anche per Francesca il sostegno dei fan è necessario, soprattutto per comprendere se si è fatto o meno un bel lavoro. Dopo aver invitato tutti a vedere la prima puntata di Viola come il Mare, in onda il 30 settembre 2022 su Canale 5, Yaman ha commentato anche il taglio che assumerà la fiction:

“Secondo me è un commistione, anche se ci sono crimini c’è anche una storia d’amore, coinvolge più generi e dà l’occasione di amplificare il personaggio, di far vedere varie sfumature e così diventa più divertente. Ci sono scene che fanno ridere, alcune piangere, ci sono scene intriganti… Sono coinvolte tante emozioni, è questa la cosa bella di questa serie”.