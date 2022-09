Can Yaman super sexy per il secondo red carpet di Venezia: le Foto

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia per presentare Viola come il Mare. Il secondo red carpet dell’attore è da capogiro.

Secondo red carpet per Can Yaman e Francesca Chillemi alla settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. I due attori, emozionati nel presentare la nuova fiction Viola come il Mare, sono apparsi elegantissimi e Yaman ha scelto un look veramente sexy, che ricorda i bei tempi di Daydreamer.

Can Yaman che look selvaggio per Venezia!

Can Yaman sa come farsi notare, anche su uno dei red carpet più famosi del mondo. Ospite della settantanovesima edizione del Festival del Cinema di Venezia, l’attore è insieme alla collega Francesca Chillemi per presentare la nuova fiction Viola come il Mare, che li vedi protagonisti rispettivamente nel panni dell’ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale. La serie tv è attesissima e andrà in onda in prima serata su Canale 5 dal 30 settembre 2022, mostrando per la prima volta Can intento a parlare italiano durante tutte le riprese.

Dopo un primo red carpet da favola, Can ha voluto difendere Francesca e se l’è presa con le fan, accusandole di essere fin troppo gelose e possessive nei suoi confronti, tanto da insultare e parlare male della Chillemi senza alcun valido motivo. Poche ore fa, i due attori sono tornati a sfilare e questa volta si sono mostrati in coppia, più belli e sensuali che mai. Yaman ha deciso di lasciare i capelli sciolti e selvaggi, ricordando immediatamente a tutte le sue fan i bei tempi di Daydreamer.

Vestito in total black da Dolce&Gabbana, Yaman è uno spettacolo e regge il confronto con la bellezza e l’eleganza di Francesca che si è presentata sul tappeto rosso con un sensuale due pezzi di Michael Kors. I due attori hanno una grande chimica professionale e privata, tanto che durante le riprese si è parlato di un flirt clandestino, mai commentato dai diretti interessati. Certamente, vedendoli insieme in questo modo viene da pensare che sarebbero una coppia favolosa.