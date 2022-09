Can Yaman si scaglia contro le fan: ''Sono stufo, aggrediscono ogni donna che mi è vicina''

Gossip TV

Can Yaman difende Francesca Chillemi, con la quale ha preso parte al Festival del Cinema di Venezia.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno legato moltissimo sul set di Viola come il Mare e le fan dell’attore, come già accaduto in passato, si sono mostrate gelose di questa nuova presenza femminile. Stanco degli insulti rivolti alla collega, Can ha sbottato e ha rimesso i riga le fan.

Can Yaman difende Francesca Chillemi: cosa è successo?

Grazie al loro impegno sul set di Viola come il Mare, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati inviati a prendere parte all’Italian Filming Movie Awards, premiazione che si tiene a Venezia nel corso del Festival del Cinema. I due attori hanno vissuto momenti di imbarazzo al loro arrivo in Laguna, quando i fotografi hanno chiesto insistentemente un bacio, giocando sul gossip che ha ricordato Can e Francesca per mesi durante le riprese della fiction di Canale 5.

Superato il momento, Can e Francesca hanno sfilato sul red carpet e l’attore turco ha fatto un’ottima figura grazie al completo firmato Dolce&Gabbana, guadagnandosi molti complimenti da parte delle fan. È proprio con loro, tuttavia, che Yaman si mostra furioso. Il divo turco e la collega sono stati invitati, dopo la passerella impegnativa, a rilassarsi all'Hotel Des Bains all’evento organizzato da Cosmopolitan, e Can ha colto la palla al balzo per mandare un chiaro messaggio.

"Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”.

Can ha chiesto alle fan di non criticare e offendere Francesca per il semplice gusto di farlo o per gelosia immotivata. Del resto Yaman non è nuovo a queste dinamiche, dato che all’epoca della sua relazione con Diletta Leotta è dovuto intervenire più volte, per evitare che la giornalista finisse nel mirino delle sue sostenitrici più spietate.