Can Yaman non ci può credere, un successo in oltre 70 Paesi: ecco cosa è successo

Can Yaman è la star di Bitter Sweet, la soap che ha raggiunto un record in oltre 70 Paesi in giro per il mondo. Ecco come ha festeggiato il turco.

Can Yaman è al settimo cielo, uno dei suoi primi lavori sul piccolo schermo sta ottenendo ancora un successo strepitoso. Stiamo parlando della soap Bitter Sweet che, come riporta la notizia diffusa da Global Agency su Instagram, è stato ufficialmente venduto in 70 Paesi. Un grande risultato festeggiato dall’attore turco.

Can Yaman che traguardo: un successo per Bitter Sweet

Girata in Turchia nel 2017 ma approdata solo nel 2019 in Italia, Bitter Sweet è una delle soap più amate di sempre grazie alla bravura e alla complicità di Can Yaman e Ozge Gurel. La trama della soap che ha fatto impazzire gli spettatori di Canale 5 parla della giovane Nazil Pinar, una ragazza che vorrebbe poter aprire il suo ristorante dopo aver frequentato l’università, ma non avendo abbastanza denaro per potersi mantenere da sola e mettere da parte i fondi per il suo sogno, inizia a lavorare a cat di Ferit Aslan. Il ricco uomo d’affari la attrae immediatamente ma a fare breccia nel cuore della chef sarà il piccolo nipote Bulut.

La trama di Bitter Sweet è ricca di colpi di scena e gli attori sono eccezionali, tanto che ancora oggi sono buoni amici e si sostengono a vicenda avendo visto l’uno il potenziale dell’altro sul set della soap. In questi giorni, Ozge ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio con Serkan Cayoglu conosciuto proprio sul set della serie tv; Can Yaman, invece, si trova sul set di Viola come il Mare 2 con Francesca Chillemi.

Nonostante i dubbi dei fan, l’attore turco ha deciso di vestire ancora i panni dell’ispettore capo Francesco Demir nella seconda stagione della fiction targata Lux Vide, che tornerà presto in onda su Canale 5. Ma oltre a Viola come il Mare c’è un altro motivo per festeggiare: Global Agency ha fatto sapere su Instagram che Bitter Sweet ha raggiunto un record, essendo venduto in oltre 70 Paesi in giro per il mondo. Segno che il lavoro dei due attori è stato apprezzato da tantissimi fan.