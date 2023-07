Can Yaman e Francesca Chillemi, il primo Video insieme sul set di Viola come il Mare 2 spegne i rumors

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi appaiono fianco a fianco sul set della seconda stagione di Viola come il Mare. Pace fatta tra i due attori?

Sono iniziate le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare e finalmente Can Yaman e Francesca Chillemi sono l’uno al fianco dell’altra. Dopo mesi di rumors, gossip e pettegolezzi sul conto dei due attori, il set della fiction targata Lux Vide mette un punto a tutto e svela la verità. Ecco il video e come sono apparsi Can e Francesca.

Viola come il Mare 2, Can Yaman e Francesca Chillemi hanno fatto pace?

La seconda stagione di Viola come il Mare si prepara a debuttare in prima serata su Canale 5, sperando di replicare lo share fortunato della prima stagione grazie ai fan della coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi. Sebbene sembrava avesse abbandonato il progetto in favore di nuovi impegni televisivi, Yaman ha confermato a suo modo che vestirà ancora i panni dell’affascinante e tenebroso ispettore capo Francesco Demir. L’attore turco sembrava voler prendere le distanze dalla fiction dopo aver perso di vista l’amicizia particolare nata con Francesca, dando modo al gossip di appigliarsi ai rumors sulla crisi con la collega a causa di una diversa intenzione sentimentale che avrebbero portato Yaman ad essere respinto senza pietà dalla alla siciliana.

La teoria degli esperti di gossip resta tale, dal momento che i due attori non si sono mai sbilanciati più di tanto sul loro rapporto. Poche ore fa è apparsa la prima foto ufficiale dal set di Viola come il Mare 2, seguita subito dopo da un video di Can e Francesca che si sono mostrati di nuovo complici mentre ironizzano su una trama fantasiosa ed estrema per la seconda stagione della fiction targata Lux Vide. Yaman è a suo agio in compagnia della siciliana e non sembrano esserci rancori tra loro, dal momento che anche Chillemi ride spensierata alle parole del bel turco.

Can e Francesca stanno recitando per non alimentare le polemiche o veramente si è tratta tutto di un malinteso e il loro rapporto non è mai cambiato? Forse non lo sapremo mai, almeno non nell’immediato futuro, dato che Yaman è noto per la sua estrema riservatezza sulla sua vita privata. Del resto, come dargli torto, l’unica volta che è uscito allo scoperto fu con Diletta Leotta e il loro rapporto è stato passato al setaccio e vivisezionato da praticamente tutto il mondo.