Can Yaman nella bufera, poi l’assurdo: le Fan insultano la Commerciante che ha accusato l’attore!

Can Yaman ha aggredito una commerciante di Civita Castellana? Mentre monta il caso, l’attore sceglie il silenzio stampa ma le fan si fanno avanti.

Nuovo giorno, nuova polemica per Can Yaman. Il protagonista di Daydreamer non riesce proprio a tenersi lontano dal gossip ma questa volta non si tratta di nuovi amori o segreti malcelati. L’attore turco è stato accusato di aggressione da una commerciante di Civita Castellana, luogo delle riprese della seconda stagione di Viola come il Mare. Mentre Yaman ha scelto la via del silenzio stampa, le sue fan si sono fatte in quattro per difenderlo, arrivando addirittura ad insultare e accusare la donna in questione.

Can Yaman difeso dalle Fan, ma si rischia di esagerare

Sebbene sia indubbio che la versione dei fatti fornita dalla commerciante che afferma di essere stata aggredita da Can Yaman, durante le riprese della seconda stagione di Viola come il Mare, è altresì indubbio che la donna in questione abbia messo la faccia nel raccontare l’accaduto e non per questo vada demolita pubblicamente perché non si crede alla sua versione dei fatti. Alcune fan di Can Yaman - sbagliato generalizzare dato che l’attore turco è seguitissimo sui social e non - si sono infatti scagliate con velenose parole contro la commerciante che ha raccontato l’incontro spiacevole con Yaman che, secondo la ricostruzione, si sarebbe alterato a causa di una radio accesa durante le riprese della fiction a Civita Castellana.

“Mentre parlavo e spiegavo educatamente le mie ragioni è arrivato Can Yaman, che mi ha aggredito verbalmente. Lo tenevano in quattro, ho avuto paura. Mi ha tranquillizzata Francesca Chillemi, è stata molto gentile. Mi ripeteva 'fallo per me’”, ha affermato la donna che ha poi raccontato di aver ricevuto un indennizzo, rifiutato elegantemente, per l’accaduto.

Can e i suoi legali ancora tacciono e non commentano, forse cercando di capire una strategia adatta a non gettare ombre sull’attore turco, oppure perché totalmente innocente e volenteroso di dimostrarlo nelle sedi opportune che certamente non sono i social. Le fan di Yaman, invece, non hanno recepito la linea dell’attore e hanno iniziato ad insultare la donna, accusandola di voler lucrare sulla situazione, ma anche di aver provocato la reazione di Can non rispettando le norme richieste per avviare il set e completare le riprese nel migliore dei modi, dando insomma della maleducata alla commerciante. Una sequela di commenti negativi per la donna, che certamente si sentirà poco compresa dopo essersi esposta in tale maniera contro uno degli attori più amati del momento. Come andrà a finire questa vicenda?