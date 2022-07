Can Yaman messo in pericolo dalla co-protagonista di El Turco!

Gossip TV

Hande Ercel, co-protagonista di Can Yaman nella nuova seri tv El Turco, soffia all’affascinante collega il titolo di attore turco più famoso al mondo.

Can Yaman perde la poltrona di attore turco più famoso e amato del mondo nella nuova classifica stilata da la Starmetre di Imdb. Sull’incredibile numero di 11 milioni di nomi, Hande Ercel batte il suo co-protagonista di El Turco. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Can Yaman non è l’attore turco più amato

Sebbene la popolarità di Can Yaman non abbia eguali in Italia, sembra che a livello mondiale il divo turco debba decisamente ridimensionarsi, almeno stando alla classifica stilata da la Starmetre di Imdb, che ha analizzato ben 11 milioni di nomi per decretare i più famosi a livello globale. Mentre si mormora che Yaman sia pronto a diventare imprenditore nel campo culinario, la classifica riporta che è Hande Ercel la prima attrice turca più popolare, piazzandosi alla posizione numero 3154.

In effetti, sempre secondo la stessa classifica, Love is in the Air è la serie tv turca più amata del mondo, e solamente dopo c’è spazio per Daydreamer con Yaman e Demet Ozdemir. Quest’ultima vola basso, diventando la decima attrice turca più popolare nonostante i progetti su Netflix e Disney Plus. Can si posizione al secondo posto, dopo Hande che sarà sua co-protagonista ne El Turco, con la posizione numero 4206, che rimane comunque un ottimo risultato se ricordiamo la base della ricerca e la sua portata.

A dispetto degli anni precedenti, Kerem Bursin non figura nella top tre, conquistando solamente il quarto posto sebbene la sua sia la soap turca più vista di sempre. Forse l’addio a Hande ha condizionato l’opinione pubblica nei confronti di Kerem? Quel che è certo che ora la polemica aperta dalla bellissima attrice sulla disparità salariale sul set di El Turco diventa ancora più pressante. Perché Hande dovrebbe essere pagata meno del suo collega Can, meno famoso di lei? Chissà se dai vertici della piattaforma streaming verranno presi provvedimenti in merito.