Can Yaman imprenditore: il nuovo progetto a Roma fa gola alle fan

Can Yaman pronto ad aprire un ristorante a Roma? Gi ultimi rumors sull’attore turco.

Can Yaman ha deciso di mettersi alla prova su più fronti e intraprendere un nuovo percorso come imprenditore in campo culinario. Almeno questo è il gossip dell’ultima ora sul bellissimo divo turco.

Can Yaman apre un ristorante?

Da quando si è trasferito in Italia, Can Yaman ha dato prova di essere un grande appassionato di cucina, seguendo un’alimentazione sana ma non per questo meno gustosa, improvvisandosi chef alla griglia e studiando nuove ricette, impreziosite dalla erbe aromatiche che lui stesso coltiva nella sua casa. Nelle ultime settimane, Can sta vivendo appieno la vita da single, mostrandosi scatenato nei club con tante ragazze e pochi vestiti addosso, mettendo in mostra il fisico statuario ottenuto con lunghe sessioni di palestra. Yaman, del resto, si sta allenando per Sandokan e per El Turco, dove dovrà interpretare ruoli che richiedo azione, dinamica e una certa prestanza fisica. Tutte qualità che di certo a lui non mancano.

Nel frattempo, sempre più insistenti voci di corridoio riportano che Yaman avrebbe intenzione di trasformare l’amore per la cucina in un nuovo business, lanciandosi nel mercato imprenditoriale culinario con l’apertura di un nuovo ristorante a Roma. Sembra, infatti, che Can sia stato ispirato da Salt Bea, collega turco noto per il suo franchising di steak-house, riproponendo nella Capitale un locale simile. L’indizio è certamente da ritrovare nell’attenzione con cui Can si è mostrato ai fornelli negli ultimi tempi, per la gioia delle fan che sono disposte a spendere cifre da capogiro per poter mangiare nel locale di Yaman e, perché no, riuscire ad incontrare il proprietario.

Si mormora che l’attore abbia predisposto circa 3 milioni di euro per l’avvio dell’attività, puntando su carne di primissima scelta per portare il suo ristorante a standard elevatissimi e assicurarsi un certo tipo di clientela. Can non ha smentito il pettegolezzo e forse attenderà la fine delle sue vacanze scalmanate per confermare il nuovo progetto.