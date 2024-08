Can Yaman, ecco tutti i prossimi impegni televisivi dell'attore turco

Gossip TV

Can Yaman sta per tornare sul piccolo schermo. Ecco tutti i prossimi impegni televisivi dell'affascinante attore turco, da Sandokan a Viola come il Mare 3. Scopriamo insieme i dettagli.

Can Yaman si è goduto qualche giorno di relax in Italia e a Mykonos, lasciando le fan senza parole con le sue foto in costume. L’attore turco si tiene ancora lontano dal mondo dei social, dedicandosi al lavoro e agli affetti senza l’intromissione del popolo del web che spesso sa essere fin troppo invadente. Ma dove vedremo Can nel corso della nuova stagione televisiva? Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman: ecco tutti i nuovi impegni TV (VIDEO)

Scopri nel video riassunto qui sotto tutti i nuovi impegni in TV di Can Yaman e poi continua a leggere le novità sull'attore turco.

Can Yaman torna in Viola come il Mare 3

Da quando la sua popolarità è esplosa grazie all’interpretazione di Can Divit nella soap Daydreamer al fianco di Demet Ozdemir, Can Yaman ha conosciuto una esponenziale crescita della sua popolarità ed è diventato un attore molto ambito. Il bellissimo turco ce l’ha messa proprio tutta per farsi notare, dedicandosi alla recitazione con copioni in italiano e in inglese, ma anche continuando ad allenare il suo fisico per potersi calare nel ruolo assegnato, di volta in volta, alla perfezione. Can gode dell’appoggio di milioni e milioni di fan, che sentono la sua mancanza sui social, ma sperando di vederlo presto tornare attivo su Instagram dopo la fine delle riprese di Sandokan.

Questa stagione televisiva si prospetta piuttosto carica per l’attore turco, che approderà prossimamente su Rai 1 nei panni della Tigre della Malesia con un cast internazionale nel quale figurano Ed Westwick, Alessandro Preziosi e Alanah Bloor. Ma non è finita qui. Dopo aver infiammato le fan con le sue foto in costume a Mykonos, infatti, Yaman si prepara anche a riprendere il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir nella terza stagione di Viola come il Mare. Contrariamente a quanto predetto dagli sceneggiatori, infatti, la fiction targata Lux Vide torna nel 2025 per volere dei vertici Mediaset, sorpresi positivamente dal successo incredibile della serie tv con Yaman e Francesca Chillemi. Dunque, pochi mesi ancora per l’inizio delle riprese e la messa in onda di Viola come il Mare in prima serata su Canale 5.

Can Yaman, El Turco presto sul piccolo schermo

Mentre in Italia arrivano ben due produzioni Lux Vide con Can Yaman come protagonista, ovvero Sandokan e Viola come il Mare 3, a livello internazionale ci si prepara ad accogliere El Turco. Sono giunte buone notizie sulla serie tv ambientata durante il secondo assedio di Vienna da parte dell’Impero ottomano, nella quale Yaman impersona il condottiero forte e imperturbabile Balaban Agha, che troverà poi rifugio in Moena diventando un eroe a tuttotondo. La serie tv, infatti, avrebbe dovuto inizialmente essere trasmessa sulla piattaforma Disney + ma i diritti sono stati poi ceduti, e nelle ultime settimane è apparsa su Instagram una pagina ufficiale dedicata a El Turco che fa sperare che vi sia un aggiornamento entro il 2024.

Da quando si è trasferito in Italia, inoltre, Can è spesso invitato ad alcune delle trasmissioni più famose di Mediaset e non è escluso che anche questa volta si presti a qualche intervista per Verissimo di Silvia Toffanin, oppure a presentarsi come ospite a C’è Posta per Te o Amici di Maria De Filippi, vista la grande stima che nutre per la presentatrice. Per le amanti della soap di Yaman, inoltre, c’è un’altra notizia decisamente importante: si mormora che i vertici del Biscione abbiano investito nell’acquisizione della primissima soap dell’attore turco, quella che gli fece fare il suo grande debutto televisivo in Turchia ovvero Amore Testardo. Non è chiaro se la soap sarà trasmessa a breve, ma certamente l’intenzione di programmarla nel palinsesto c’è visto anche il grande amore che il popolo italiano ha riservato alle soap turche negli ultimi anni.