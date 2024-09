Can Yaman, Sandokan debutta nell’autunno 2025: la clamorosa Anticipazione

Gossip TV

Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, svela quando approderà Sandokan su Rai 1 e le fan di Can Yaman non stanno nella pelle. Ecco tutte le Anticipazioni sulla serie tv.

Si stanno per concludere le riprese di Sandokan. Il cast della serie tv ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari si trova in questi giorni sull’Isola di Réunion per ultimare le scene della fiction e c’è una buona notizia per le fan di Can Yaman, che presta il volto alla Tigre della Malesia. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, svela quando approderà Sandokan su Rai.

Can Yaman, Sandokan è quasi ultimato

Il progetto Sandokan ha totalmente assorbito Can Yaman, che nella serie tv remake di quella omonima degli Anni Settanta con Kabir Bedi, presta il volto alla leggendaria Tigre della Malesia. L’attore turco si è calato alla perfezione nel corsaro creato dalla penna di Emilio Salgari, scegliendo anche di allontanarsi dai social per avere massima concentrazione, dedicandosi poche vacanze durante la pausa dalle riprese, che si sono ora spostare sull’Isola di Réunion. Sarà un anno ricco di impegni televisivi per Can, alle prese con l’ultimo ciak di Sandokan prima di tornare a vestire i panni di Francesco Demir nella fiction Viola come il Mare 3, di ritorno nella primavera 2025 su Canale 5. Ma quando, invece, potremmo vederlo su Rai 1 nei panni della Tigre della Malesia? A rivelarlo è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, in una intervista rilasciata a Ciak Magazine.

“L’annunceremo quando sarà pronto perché stiamo ancora facendo alcune riprese. Finiremo la post-produzione in primavera e sarà sicuramente una novità nel palinsesto autunnale 2025”.

Insomma, Sandokan dovrebbe approdare su Rai 1 nel palinsesto autunnale 2025 della televisione nazionale, dunque circa tra un anno. Le tempistiche sono necessarie perché la post-produzione della serie tv non sarà affatto semplice, e perché tutti vogliono che lo spettatore abbia solo il meglio da questo nuovo progetto.

Sandokan sbarca al Festival di Venezia

Le fan di Can Yaman speravano di rivederlo al Festival di Venezia, vestito di tutto punto da Dolce&Gabbana di cui è testimonial ormai da diversi anni, per ricevere il prestigioso premio Kinèo per la sua interpretazione di Francesco Demir in Viola come il Mare 3. L’attore turco, invece, non ha vinto il premio e non ci sarà a causa dello spostamento delle riprese di Sandokan lontano dall’Italia. Ma la direttrice di Rai Fiction fa sapere che non esclude l’ipotesi, dopo il suo debutto su Rai 1, di portare la serie tv e i protagonisti all’evento cinematografico più atteso d’Italia.

“Perché no? Adesso sono concentrata sull’imminente edizione dove appunto presenteremo lo straordinario lavoro di Sergio Rubini: Leopardi - Il poeta dell’infinito con uno strepitoso Leonardo Maltese. Poi ci sarà la Festa di Roma dove presenteremo una nuova serie. L’anno scorso per esempio mostrammo i primi episodi della quarta stagione di Mare Fuori. E poi ci sarà anche Berlino”.

Insomma, si prospettano grandi progetti per Sandokan e certamente Yaman merita un riconoscimento anche solo per l’impegno che ha messo calandosi nei panni della Tigre della Malesia, tra lezioni di dizioni per il copione in inglese, poi quelle di combattimento e ballo, ma anche per il vistoso dimagrimento affrontato per poter prestare il volto al corsaro più sexy della televisione.